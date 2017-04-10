Крис Хемсворт дерется с Халком на гладиаторской арене. Вышел первый трейлер третьего «Тора»

Компания Marvel Entertainment выпустила первый тизер-трейлер супергеройского фильма «Тор: Рагнарёк» — завершающей части про асгардского бога Тора. Действие фильма разворачивается после событий, о которых рассказано в фильме «Мстители: Эра Альтрона» (2015).

По сюжету, Тор пытается вернуть себе силу и власть над Асгардом и предотвратить Рагнарёк – воплощение древнего пророчества об уничтожении всех девяти миров. Тору предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров — огненным демоном Суртуром – и выйти из этой ожесточенной битвы победителем.

В коротком ролике создатели раскрывают некоторые сюжетные подробности картины.

В самом начале видео нам показывают главного героя картины, полностью обездвиженного металлической цепью и подвешенного в каком-то подземелье над потоками бурлящей лавы. Явно недовольный своим, казалось бы, безысходным положением могучий Тор начинает рассказ о том, как он докатился до такой жизни так вышло. В видео можно увидеть, как Тора лишают молота, ловят магическими электрическими сетями, затем куда-то тащат и привязывают к стулу. Параллельно показывают зрелищные экшен-сцены сражения с инопланетными захватчиками, космическими кораблями и лазерами. В определенный момент даже возникает ощущение, что это какая-то новая часть «Звездных войн». Помимо Тора и множества второстепенных персонажей в ролике можно увидеть главных злодеев – Гелы в исполнении Кейт Бланшетт и Валькирии в исполнении звезды «Криды» Тессы Томпсон – и Локи (Том Хиддлстон).

В конце видео Тор стоит на арене в ожидании выхода своего соперника. Увидев, что им является Халк, Тор обрадовался, но зря.

Также в фильме снялись Идрис Эльба, Энтони Хопкинс, Джефф Голдблюм, Карл Урбан, Бенедикт Камбербэтч и Джейми Александер. Режиссер картины — Тайка Вайтити, снявший пародийную документалку «Реальные упыри», так что юмора в фильме должно быть достаточно.

В Украине фильм Тор 3: Рагнарёк / Thor: Ragnarök выйдет 2 ноября 2017 года.

Версия на украинском языке

Версия на английском языке

Версия на русском языке