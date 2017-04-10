Крис Хемсворт дерется с Халком на гладиаторской арене. Вышел первый трейлер третьего «Тора»
Компания Marvel Entertainment выпустила первый тизер-трейлер супергеройского фильма «Тор: Рагнарёк» — завершающей части про асгардского бога Тора. Действие фильма разворачивается после событий, о которых рассказано в фильме «Мстители: Эра Альтрона» (2015).
По сюжету, Тор пытается вернуть себе силу и власть над Асгардом и предотвратить Рагнарёк – воплощение древнего пророчества об уничтожении всех девяти миров. Тору предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров — огненным демоном Суртуром – и выйти из этой ожесточенной битвы победителем.
В коротком ролике создатели раскрывают некоторые сюжетные подробности картины.
В самом начале видео нам показывают главного героя картины, полностью обездвиженного металлической цепью и подвешенного в каком-то подземелье над потоками бурлящей лавы. Явно недовольный своим, казалось бы, безысходным положением могучий Тор начинает рассказ о том, как он докатился до такой жизни так вышло. В видео можно увидеть, как Тора лишают молота, ловят магическими электрическими сетями, затем куда-то тащат и привязывают к стулу. Параллельно показывают зрелищные экшен-сцены сражения с инопланетными захватчиками, космическими кораблями и лазерами. В определенный момент даже возникает ощущение, что это какая-то новая часть «Звездных войн». Помимо Тора и множества второстепенных персонажей в ролике можно увидеть главных злодеев – Гелы в исполнении Кейт Бланшетт и Валькирии в исполнении звезды «Криды» Тессы Томпсон – и Локи (Том Хиддлстон).
В конце видео Тор стоит на арене в ожидании выхода своего соперника. Увидев, что им является Халк, Тор обрадовался, но зря.
Также в фильме снялись Идрис Эльба, Энтони Хопкинс, Джефф Голдблюм, Карл Урбан, Бенедикт Камбербэтч и Джейми Александер. Режиссер картины — Тайка Вайтити, снявший пародийную документалку «Реальные упыри», так что юмора в фильме должно быть достаточно.
В Украине фильм Тор 3: Рагнарёк / Thor: Ragnarök выйдет 2 ноября 2017 года.
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- «Тор: Рагнарёк» - пятый фильм третьей фазы кинематографической вселенной Marvel.
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- Это также второй фильм с Халком в центре сюжета после картины «Невероятный Халк: Возвращение» (1988).
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- Название фильма указывает на действительную гибель богов, но в комиксах Marvel есть персонаж по имени Рагнарёк — это клон Тора, киборг.
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- Крис Хемсворт до этого играл Тора в фильмах «Тор» (2011), «Мстители» (2012), «Тор 2: Царство тьмы» (2013) и «Мстители: Эра Альтрона» (2015).
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- Чтобы вновь исполнить роль могучего Тора, Крису Хемсворту пришлось сесть на строгую диету, посещать спортзал 6-7 раз в неделю и потреблять около 6000 калорий в день. В результате актер набрал около 10 кг мышечной массы, и его вес составил более 90 кг.
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- В комиксах и скандинавской мифологии Валькирия – светловолосая белокожая дева-воительница, но в фильме эту роль доверили афроамериканке Тессе Томпсон, которая, к слову, стала первой афроамериканской актрисой, исполнившей роль богини скандинавской мифологии.
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