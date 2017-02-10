Квадрокоптер на магнитной подушке Veritasium [видео]

«Как заставить квадрокоптер весом 47 килограмм летать безо всяких пропеллеров?», — однажды задались вопросом ребята из Veritasium и сами же дали на него ответ.

А дело все в магнитах, которые, вращаясь над листами меди, создают самую настоящую левитацию. При этом ее сила столь велика, что тяжеленная металлическая конструкция поднимается в воздух как ни в чем не бывало.

К слову, именно на сходном принципе предположительно будет функционировать будущий магнитно-левитационный транспорт, в том числе — легендарный Hyperloop.

Впрочем, не стоит думать, что уже все схвачено: на практике заставить работать даже нынешнюю систему гораздо сложнее, чем кажется.

Как она работает и какие проблемы нужно решить для успешного применения магнитной левитации в повседневной жизни, вы узнаете из ролика Veritasium ниже:

Кстати сказать, на днях видеоролик был переведен на русский язык студией Vert Dider:

По материалам: Popmech