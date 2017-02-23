«Ла-Ла Ленд, Гослинг и Стрип»: Прогноз на лучший фильм и роли церемонии Оскар 2017 от украинских пользователей Google
Церемония награждения премии Американской академии киноискусств Оскар пройдет уже в ближайшее воскресенье и поисковик Google традиционно проанализировал запросы украинских пользователей, чтобы узнать, какие из фильмов и актеров пользовались наибольшей популярностью.
Итак, если бы от украинских пользователей Google зависело, кто получит Оскар, то обладателем приза за лучший фильм стал бы романтический мюзикл “Ла-Ла Лэнд”. На втором месте по популярности запросов расположилась научная фантастика “Прибытие”, а на третьем месте — режиссерская работа Мела Гибсона, военная драма “По соображениям совести”.
Полностью рейтинг фильмов-номинантов от пользователей Google Украина выглядит так:
- Ла-Ла Ленд / La La Land
- Прибытие / Arrival
- По соображениям совести / Hacksaw Ridge
- Лев / Lion
- Лунный свет / Moonlight
- Любой ценой / Hell or High Water
- Скрытые фигуры / Hidden Figures
- Ограды / Fences
- Манчестер у моря / Manchester by the Sea
Что же касается номинации на лучшую главную женскую роль, то здесь украинцы чаще всего искали Мерил Стрип, которая, кстати, в этом году получила рекордную 20-ую номинацию на Оскар за фильм “Флоренс Фостер Дженкинс”. Далее расположились Натали Портман и Эмма Стоун, номинированные за роли в “Джеки” и “Ла-Ла Лэнд”, соответственно:
- Мерил Стрип
- Натали Портман
- Эмма Стоун
- Изабель Юппер
- Рут Негга
Из номинантов на главную мужскую роль украинцы чаще всего искали в Google Райана Гослинга, сыгравшего в фильме “Ла-Ла Лэнд”, который претендует в этом году на рекордные 14 наград.
- Райан Гослинг
- Дензел Вашингтон
- Вигго Мортенсен
- Эндрю Гарфилд
- Кейси Аффлек
Трейлеры к фильмам — это один из самых популярных типов контента на YouTube. В этом году на YouTube на просмотр девяти трейлеров фильмов-номинантов на Оскар пользователи во всем мире потратили более 3 миллионов часов. А лидерами по числу просмотров стали фильмы “Ла-Ла Лэнд”, “Прибытие” и “По соображениям совести”, полностью повторив первую тройку выбора пользователей Google Украина.
Совпали ли предпочтения украинских пользователей Google и членов Американской киноакадемии, можно будет узнать уже в воскресенье 26 февраля по времени США или в ночь на понедельник по киевскому времени.
Источник: Google
- Премия «Оскар» ежегодно присуждается Американской киноакадемией кинематографических искусств и наук за выдающиеся заслуги в области кинематографа.
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- В этом году это будет уже 89-я церемония вручения наград премии «Оскар», она по традиции пройдет в театре «Долби» в Лос-Анджелесе 26 февраля 2017 года.
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- В конце января текущего года были объявлены номинанты на получение наград, лидером по числу номинаций (14 штук) стал «Ла-Ла Лэнда», который претендует на все основные премии, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший сценарий», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшая песня» и т.д.