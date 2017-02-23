«Ла-Ла Ленд, Гослинг и Стрип»: Прогноз на лучший фильм и роли церемонии Оскар 2017 от украинских пользователей Google

Церемония награждения премии Американской академии киноискусств Оскар пройдет уже в ближайшее воскресенье и поисковик Google традиционно проанализировал запросы украинских пользователей, чтобы узнать, какие из фильмов и актеров пользовались наибольшей популярностью.

Итак, если бы от украинских пользователей Google зависело, кто получит Оскар, то обладателем приза за лучший фильм стал бы романтический мюзикл “Ла-Ла Лэнд”. На втором месте по популярности запросов расположилась научная фантастика “Прибытие”, а на третьем месте — режиссерская работа Мела Гибсона, военная драма “По соображениям совести”.

Полностью рейтинг фильмов-номинантов от пользователей Google Украина выглядит так:

Ла-Ла Ленд / La La Land Прибытие / Arrival По соображениям совести / Hacksaw Ridge Лев / Lion Лунный свет / Moonlight Любой ценой / Hell or High Water Скрытые фигуры / Hidden Figures Ограды / Fences Манчестер у моря / Manchester by the Sea

Что же касается номинации на лучшую главную женскую роль, то здесь украинцы чаще всего искали Мерил Стрип, которая, кстати, в этом году получила рекордную 20-ую номинацию на Оскар за фильм “Флоренс Фостер Дженкинс”. Далее расположились Натали Портман и Эмма Стоун, номинированные за роли в “Джеки” и “Ла-Ла Лэнд”, соответственно:

Мерил Стрип Натали Портман Эмма Стоун Изабель Юппер Рут Негга

Из номинантов на главную мужскую роль украинцы чаще всего искали в Google Райана Гослинга, сыгравшего в фильме “Ла-Ла Лэнд”, который претендует в этом году на рекордные 14 наград.

Райан Гослинг Дензел Вашингтон Вигго Мортенсен Эндрю Гарфилд Кейси Аффлек

Трейлеры к фильмам — это один из самых популярных типов контента на YouTube. В этом году на YouTube на просмотр девяти трейлеров фильмов-номинантов на Оскар пользователи во всем мире потратили более 3 миллионов часов. А лидерами по числу просмотров стали фильмы “Ла-Ла Лэнд”, “Прибытие” и “По соображениям совести”, полностью повторив первую тройку выбора пользователей Google Украина.

Совпали ли предпочтения украинских пользователей Google и членов Американской киноакадемии, можно будет узнать уже в воскресенье 26 февраля по времени США или в ночь на понедельник по киевскому времени.

Источник: Google