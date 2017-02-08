Легендарный британский автопроизводитель Morgan представил EV3 Junior — трехколесный электромобиль для детей стоимостью $10 тыс.

Основанный в начале 19 века британский автопроизводитель Morgan, который до сих пор выпускает реплики своих старых машин, новые модели в ретро-стиле и даже один электромобиль, представил EV3 Junior — электрический «трехколескник» для детей, стоимость которого составляет вполне взрослые $10 тыс.

Модель EV3 Junior является уменьшенной версией первого электромобиля компании Morgan EV3, представленного на Женевском автосалоне в 2016 году. Создатели отмечают, что таким образом решили привлечь в ряды поклонников бренда еще более молодую аудиторию. Несмотря на то, что Morgan EV3 Junior заметно меньше, чем другие «взрослые» модели бренда, его рекомендуют использовать детям от 6 лет и старше.

Корпус электромобиля собран вручную из карбона, основная панель отделана натуральным деревом, а сидения обтянуты кожей. Будущий владелец сможет выбрать красный, зеленый, кремовый или любой другой цвет отделки из 40 тыс. доступных в каталоге компании оттенков. В стандартный набор поставки входят фары и хромированная отделка корпуса, а также набор стикеров для дополнительной персонализации.

Максимальная скорость передвижения EV3 Junior ограничена отметкой 16 км/ч, при этом в зависимости от стиля управления маленький водитель сможет проехать до 16 км дистанции (10 миль). Далее потребуется 4 часа на полный заряд аккумуляторов.

Интересно, что полноценный Morgan EV3 оснащается электродвигателем мощностью 62 л.с. и батареями на 20 кВтч, что позволяет ему разгоняться до 144 км/ч, набирая первые 100 км/ч менее чем за 9 секунд.

Отметим, что стоимость Morgan EV3 Junior составляет 8 тыс. фунтов стерлингов с учетом налогов, или $10 тыс. в более привычных для нас единицах.

Источник: Morgan