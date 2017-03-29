Летом 2017 года Domino’s Pizza начнет доставлять пиццу в Гамбурге с помощью автономных роботов Starship Technologies

Сеть ресторанов Domino’s Pizza объявила, что летом текущего года начнет доставлять пиццу с помощью роботов-курьеров своим клиентам в Гамбурге (Германия). При этом несмотря на то, что сеть достаточно давно представила собственного робота-разносчика пиццы DRU, в Европе она будет пользоваться услугами компании Starship Technologies, разработавшей аналогичного по формату и возможностям колесного робота. Если проект окажется успешным, то после Германии роботы Domino’s Pizza появятся в Нидерландах и других европейских странах.

Устройство представляет собой шестиколесный автономный модуль с «багажником» достаточного для доставки пиццы размерами. Робот может передвигаться со скоростью 6,5 км/ч и перевозить до 18 кг груза (40 фунтов) в радиусе порядка 1,5 км (1 миля) от ресторана. Робот способен самостоятельно передвигаться по маршруту с помощью GPS, объезжая при этом препятствия и переезжая дорожные переходы. Оператор вступает в действие лишь при возникновении каких-то проблем.

Отметим, что компания-производитель робота Starship Technologies была основана в 2014 году выходцами из Skype Ахти Хейнлом (Ahti Heinla) и Янусом Фрисом (Janus Friis). Она уже заключила партнерство с американскими компаниями DoorDash и Postmates, для которых доставляет разнообразные грузы. В целом, эксперты оценивают емкость рынка роботов для адресной доставки в 175 тысяч экземпляров уже к 2019 году (к примеру, почтовая служба UPS на данный момент располагает 100 тыс. грузовиками доставки).

Напомним, что сеть ресторанов Domino’s Pizza довольно активно экспериментирует с альтернативными способами доставки. Кроме робота-разносчика DRU (Domino’s Robotic Unit) она также запустила в Новой Зеландии коммерческую доставку пиццы дронами DRU Drone от компании Flirtey.

Источник: Techcrunch