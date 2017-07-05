LG опубликовала первое официальное видео премиум-версии своего флагманского смартфона LG G6+

Компания LG опубликовала первое официальное видео премиум-версии своего флагманского смартфона под названием LG G6+.

В отличие от стандартного LG G6 «плюсовая» версия получила 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенного хранилища, два новых цвета оформления (Optical Marine Blue и Optical Terra Gold), одновременное наличие системы беспроводной зарядки и 32-битного Hi-Fi чипа Quad DAC, а также комплектные наушники B&O.

В остальном, LG G6+ этот тот же текущий флагман производителя с вытянутым 5,7-дюймовым дисплеем FullVision с QHD+ разрешением 2880×1440 точек и соотношением сторон 18:9, построенный на платформе Qualcomm Snapdragon 821 и обладающий защитой от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68.

Отметим, что продажи «премиального флагмана» должны стартовать в текущем месяце в Южной Корее, конкретные планы выхода на глобальный рынок и стоимость этого смартфона должны объявить позже.

Источник: LG