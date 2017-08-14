LG разместила в ТЦ Dubai Mall гигантский экран OLED размерами 50х14 метров, установив сразу три мировых рекорда

Компания LG Electronics разместила в торговом центре The Dubai Mall (крупнейший ТЦ в мире) гигантский экран, установив целых три мировых рекорда. Все они зафиксированы в Книге рекордов Гиннесса. Сразу отметим, что под «экраном» в данном случае подразумевается огромная видеостена, состоящая из нескольких отдельных дисплеев.

В данном случае речь идет о системе из 820 (!) отдельных панелей типа OLED производства LG Display. Конструкцию разместили прямо над огромным аквариумом, установленным в том же Dubai Mall. Размеры экрана составляют 50х14 метров, а суммарное разрешение всех панелей превышает 1,7 млрд пикселей. К слову, для создания этого экрана использовались как вогнутые, так и выпуклые панели LG Open Frame OLED.

Что касается рекордов, во-первых, это самый большой экран в мире среди всех подобных систем из панелей любого типа, во-вторых, ему нет равных по размерам именно в категории экранов OLED и, наконец, в-третьих, он характеризуется самым высоким разрешением.

Само собой, данным масштабным проектом LG Electronics хочет привлечь внимание мировой общественности к собственной технологии OLED, продемонстрировав ее величие и достоинства наиболее наглядным образом (теперь ждем ответа Samsung?).

В заключение можно отметить, что экран LG излучает достаточно света, чтобы служить еще и подсветкой для расположенного внизу аквариума, тем самым устраняя необходимость оснащения последнего дополнительным осветительным оборудованием.

Источник: cdrinfo