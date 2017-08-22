Лимитированная серия PlayStation 4, посвященная автосимулятору Gran Turismo Sport, поступит в продажу одновременно с релизом игры — 18 октября

Компания Sony представила лимитированную серию консолей PlayStation 4, посвященную игре Gran Turismo Sport. Комплект поступит в продажу 18 октября, одновременно с релизом долгожданного автосимулятора от Polyphony Digital.

В комплект войдет консоль PS4 с жестким диском на 1 ТБ и эксклюзивной серебряной лицевой панелью с логотипом Gran Turismo Sport, а также серебряный беспроводной контроллер DUALSHOCK 4 с логотипом Gran Turismo Sport на сенсорной панели.

Покупатель также получит копию премьерного издания игры Gran Turismo Sport, в которое входят различные дополнительные материалы: 250 тыс. кредитов, набор наклеек для машин, хромированный гоночный шлем и 60 аватаров для PS4.

Кроме того, серебряный контроллер DUALSHOCK 4 можно будет приобрести отдельно либо со стандартным изданием игры. Также в поддержку премьеры Gran Turismo Sport будет выпущено еще несколько комплектов со стандартной версией игры: PS4 «Антрацитовый черный» 1 ТБ, PS4 «Антрацитовый черный» 500 ГБ, PS4 «Антрацитовый черный» 1 ТБ с дополнительным контроллером DUALSHOCK 4 и PS4 Pro «Антрацитовый черный».

Источник: Playstation Blog