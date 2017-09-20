Линда Хэмилтон снова сыграет Сару Коннор в новом «Терминаторе», который станет прямым продолжением фильма «Терминатор 2: Судный день»

Фанаты легендарной франшизы «Терминатор» получили сегодня очередную хорошую новость — к актерскому составу будущей картины присоединилась Линда Хэмилтон, сыгравшая Сару Коннор в первых двух частях фильма о киборге-убийце. С учетом того, что в новом фильме также будет играть Арнольд Шварценеггер, а продюсером выступит Джеймс Кэмерон, снявший «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день», то успех ему практически гарантирован.

Информацию о том, что Линда Хэмилтон снова сыграет Сару Коннор опубликовало издание The Hollywood Reporter. По данным американских журналистов, Джеймс Кэмерон объявил об этом на частном мероприятии, посвященном празднованию очередной годовщины франшизы. Отметим, что Линда и Джеймс прожили вместе около 10 лет, были официально женаты и у них есть общий ребенок, так что наверняка долго уговаривать свою бывшую супругу Кэмерону не пришлось. Интересно, что кроме нее Сару Коннор играли актрисы, хорошо известные фанатам сериала «Игра престолов» — Лина Хиди (Серсея Ланнистер) и Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен).

Джеймс подтвердил, что новый фильм станет прямым продолжением «Терминатора 2: Судный день», однако действие наверняка будет развиваться спустя несколько десятков лет, чтобы вписать в сюжет заметно постаревших героев (Линде Хэмилтон уже 60 лет, а Арнольду Шварценеггеру — 70 лет). Одним из центральных персонажей станет молодая 18-летняя девушка, а также целый ряд новых героев «из будущего и настоящего», так что задачей «старых добрых» Сары Коннор и Терминатора станет достойная передача эстафеты новичкам.

Напомним, что Джеймс Кэмерон выступит продюсером нового фильма, срежиссирует его создатель «Дэдпула» Тим Миллер, а над сценарием в данный момент работает целая группа авторов, включая Дэвида Гойера (Blade, Batman), Чарльза Игли (Dark Angel) и Джоша Фридмана (The Sarah Connor Chronicles). Неназванная пока лента должна стать первой частью новой трилогии.

Источник: The Hollywood Reporter