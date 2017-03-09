Louis Vuitton сделал чехол для iPhone 7, который стоит как семь iPhone

Louis Vuitton сделал чехол для iPhone 7, который стоит как семь iPhone

Известный дом моды Louis Vuitton решил не оставаться в стороне от компаний, которые зарабатывают на выпуске аксессуаров для iPhone. Даже больше, он выпустил несколько чехлов под названием Eye-Trunk, которые дороже iPhone 7 Plus, а один из них стоит как сразу семь смартфонов Apple.

Самый дорогой чехол Eye-Trunk для iPhone 7 Plus обойдётся в $5500, а для iPhone 7 в $5050. Он сделан из кожи крокодила, окрашенной в цвет золота, и по стилю напоминает чемоданы Louis Vuitton, сделавшие бренд известным.

Стоимость более «доступных» моделей Eye-Trunk с фирменным принтом Louis Vuitton для iPhone 7 составляет $1180, а для 7 Plus — $1250.

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