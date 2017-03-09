Louis Vuitton сделал чехол для iPhone 7, который стоит как семь iPhone

Известный дом моды Louis Vuitton решил не оставаться в стороне от компаний, которые зарабатывают на выпуске аксессуаров для iPhone. Даже больше, он выпустил несколько чехлов под названием Eye-Trunk, которые дороже iPhone 7 Plus, а один из них стоит как сразу семь смартфонов Apple.

Самый дорогой чехол Eye-Trunk для iPhone 7 Plus обойдётся в $5500, а для iPhone 7 в $5050. Он сделан из кожи крокодила, окрашенной в цвет золота, и по стилю напоминает чемоданы Louis Vuitton, сделавшие бренд известным.

Стоимость более «доступных» моделей Eye-Trunk с фирменным принтом Louis Vuitton для iPhone 7 составляет $1180, а для 7 Plus — $1250.