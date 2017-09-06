Lucasfilm уволила режиссера девятой части «Звездных Войн» Колина Треворроу из-за «творческих разногласий»

Компания Lucasfilm продолжает в буквальном смысле разбрасываться режиссерами будущих фильмов культовой киновселенной «Звездные Войны». После того, как летом руководство уволило режиссеров спин-оффа «Звездных Войн» о юном Хане Соло из-за творческих разногласий, подобное решение было принято и в отношении Колина Треворроу, который работал над девятой частью франшизы Star Wars: Episode IX.

Причина все та же — творческие разногласия, о чем Lucasfilm официально уведомила на официальном сайте:

«Lucasfilm и Колин Треворроу по обоюдному решению решили прекратить совместную работу над Star Wars: Episode IX. Колин был замечательным сотрудником на протяжении всего процесса разработки фильма, но мы все вместе пришли к выводу, что видение проекта у каждой из сторон существенно отличаются. Мы желаем Колину всего лучшего и скоро поделимся дополнительной информацией о фильме.»

Напомним, что Колин Треворроу наиболее известен по работе над картиной «Мир юрского периода» / Jurassic World (2015). На роль режиссера девятой части «Звездных Войн» его назначили еще в августе 2015 года, так что он успел поработать над проектом более двух лет.

С другой стороны, выход Star Wars: Episode IX ожидается только в 2019 году, так что производство фильма еще не вступили в финальную фазу, а значит замена режиссера не повлияет на сроки премьеры.

Источник: Lucasfilm