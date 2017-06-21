Lucasfilm уволила режиссеров спин-оффа «Звездных Войн» о юном Хане Соло из-за «творческих разногласий»

Президент кинокомпании Lucasfilm Кэтлин Кэннеди весьма неожиданно сообщила, что режиссеры будущего спин-оффа о молодом Хане Соло Фил Лорд и Кристофер Миллер покидают проект из-за «творческих разногласий» с киностудией. Замены паре режиссеров, которые снимали картину с января текущего года, пока нет, но студия обещает найти и представить его публике в кратчайшие сроки.

«Фил Лорд и Кристофер Миллер весьма талантливые режиссеры, которые смогли собрать впечатляющий актерский состав и съемочную команду. Однако в данный момент нам абсолютно ясно, что мы имеем совершенно разные творческие взгляды на будущую картину, поэтому мы и приняли решение расстаться» — объяснила Кэтлин Кэннеди.

На официальном сайте франшизы Star Wars приводятся и слова покинувших проект режиссеров.

«К несчастью, мы не смогли согласовать наше видение и процесс съемок картины с нашими партнерами по проекту [студией]. Мы ненавидим клише «творческие разногласия», но в этот раз данная фраза наиболее точно отражает сложившуюся ситуацию. В любом случае мы гордимся, что получили возможность поработать с актерской и съемочной командой мирового класса» — отметили Фил Лорд и Кристофер Миллер.

По данным инсайдеров, главной причиной разрыва стал конфликт между молодыми режиссерами, любящими импровизировать на съемочной площадки и сценаристом «старой школы» Лоуренсом Кэзданом, который не приемлет подобных экспериментов. До завершения съемок оставалось всего несколько недель, так что новый режиссер не будет снимать картину с нуля — ему потребуется перемонтировать уже отснятый материал, доснять или переснять проблемные и незавершенные сцены и собрать итоговый результат таким образом, чтобы Lucasfilm осталась довольна.

Напомним, что выход пока неназванной картины о юном Хане Соло запланирован на 24 мая 2018 года, о переносах сроков выхода речь пока не идет. В актерском составе будущего фильма числятся Эмилия Кларк («Игры престолов»), Олден Эйренрайк (Хан Соло), Дональд Гловер (Лэндо Калриссиан), Вуди Харрельсон и другие.

Источник: Star Wars