Lucasfilm всего за день нашла замену уволенным режиссерам спин-оффа «Звездных Войн» о юном Хане Соло, фильм доснимет Рон Ховард

Это было действительно быстро — только вчера Lucasfilm уволила двух режиссеров спин-оффа «Звездных Войн» о юном Хане Соло из-за «творческих разногласий», а сегодня уже объявила о том, что нашла замену. Как и предполагали инсайдеры киноиндустрии, фильм доснимет и отшлифует «ремесленник» Рон Ховард, а съемки возобновятся уже 10 июля.

Обладатель премии Оскар отметился такими коммерчески успешными картинами, как «Аполлон-13», «Нокдаун», «Гонка», «Фрост против Никсона», «Игры разума» (Лучший фильм и Лучшая режиссура), а также экранизациями книг Дэна Брауна «Код да Винчи», «Ангелы и демоны» и «Инферно». Из последних работ можно отметить документальный телесериал «Гений» о жизни Альберта Энштейна.

«Мы в студии Lucasfilm считаем, что главная цель каждого фильма Star Wars — с восхищением поддерживать и вести дальше дух саги, которую Джордж Лукас начал еще сорок лет назад. Учитывая вышесказанное, мы рады представить Рона Ховарда, который сможет направить фильм о юности Хана Соло в нужное русло. У нас есть замечательный сценарий, невероятный актерский состав и съемочная команда и абсолютная уверенность в том, что мы снимем по-настоящему сильный фильм.» — отметила президент кинокомпании Lucasfilm Кэтлин Кэннеди.

Напомним, что Фил Лорд и Кристофер Миллер вчера вынужденно покинули режиссерские кресла спин-оффа «Звездных Войн» о юном Хане Соло из-за «творческих разногласий» с киностудией. По данным инсайдеров, главной причиной разрыва стал конфликт между молодыми режиссерами, любящими импровизировать на съемочной площадке и сценаристом «старой школы» Лоуренсом Кэзданом, который не приемлет подобных экспериментов.

Выход пока неназванной картины о юном Хане Соло запланирован на 24 мая 2018 года, о переносах сроков выхода речь пока не идет. В актерском составе будущего фильма числятся Эмилия Кларк («Игры престолов»), Олден Эйренрайк (Хан Соло), Дональд Гловер (Лэндо Калриссиан), Вуди Харрельсон и другие.

Источник: Star Wars