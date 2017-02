Лучшие игровые трейлеры уходящей недели: Project Cars 2, Robinson: The Journey, GET EVEN, Torment: Tides of Numenera, Bard’s Tale IV и др.

Прошедшая неделя выдалась щедрой на анонсы интересных геймдев-проектов и в дополнение к уже опубликованной Syberia 3 мы решили отметить ещё несколько знаковых событий игровой индустрии.

Halo Wars 2

В преддверии выхода сиквела стратегии Halo Wars, представленной в далёком 2009г., Microsoft Studios показала новый сюжетный трейлер детища производства Creative Assembly и 343 Industries. Игрокам предстоит возглавить войска одной из противоборствующих фракций: спартанцев, «Вепрей» или «Скорпионов», пополнивших свои ряды новейшими смертоносными юнитами, в жестокой беспощадной войне за право обладания Установкой 00 на самом масштабном поле битвы в истории Halo. В состав кампании войдут 13 миссий, доступна возможность прохождения в кооперативе. Мультиплеер получит несколько режимов: Твердыня (захват и контроль баз до конца отведённого времени), Доминирование (строительство и соревнование за контроль территории) и классический Дезматч. Также в игре появится абсолютно новый режим Блиц, привносящий элементы боя с использованием коллекционных карт. Игрокам будут доступны различные колоды из 12 карт с юнитами, которые можно разыграть в любой момент боя. Уже известно, что дополнения будут распространяться по системе Season Pass.

Релиз Halo Wars 2 состоится на Xbox и PC 21 февраля 2017г.

GET EVEN

Bandai Namco назвала точную дату выхода атмосферного психологического триллера GET EVEN от польской студии Farm 51, авторов Painkiller: Hell & Damnation и Dreadfall Adventures. Релиз проекта запланирован на 26 мая. Ранее в игре было заявлено использование технологии стримминга текстур высокого разрешения Granite от бельгийской компании Graphine. Фактически, GET EVEN может стать одной из первых игр, почти на 100% использующей в своем игровом пространстве отснятые с помощью фотограмметрии и лазерного сканера местности 3D-модели объектов и мест из реального мира. Также подтверждена поддержка устройств виртуальной реальности.

Интересная и глубокая, динамически развивающаяся история описывает тонкую грань между реальным и нереальным мирами, полными необъяснимых явлений. Что реально, а что нереально? Понимание событий прошлого влияет на то, что может произойти в будущем. Вы должны спасти девушку. Фокусируйтесь на деталях. К жертве прикреплена бомба. Чего ожидать? Будьте готовы исследовать сюрреалистический неординарный мир GET EVEN. Что на самом деле реально? Не делайте предположений. Даже не думайте. Просто сосредоточьтесь и дышите. Вы так близки к цели … но и зловещий режиссёр уже следует своему коварному плану.

В своё время, авторы обещали необычную систему игрового процесса, которая размывает границы между одиночной и многопользовательской игрой. По мере прохождения, наталкиваясь на противника, вы не сможете знать наверняка кто перед вами – компьютерный оппонент или другой геймер. Будет ли реализована обещанная концепция остаётся загадкой, но на данный момент можно со полной уверенностью утверждать, что графика проекта подверглась значительным изменениям. Представленный в 2014г. ранний концепт-тизер выглядел сногсшибательно и брал за живое. Однако, последний трейлер, показывающий реальные достижения Farm 51, выглядит немного… иначе. Непонятно, то ли разработчики переоценили свои силы, то ли такие действия стали результатом решений крупного издателя в угоду консолям… Тем не менее, даже сейчас GET EVEN выглядит интересным проектом, релиза которого всё-таки стоит дождаться, прежде чем делать окончательные выводы. Для сравнения мы добавили ссылку на ранний концепт-тизер. Релиз запланирован 26 мая сего года на PC и всех актуальных консолях.

Robinson: The Journey

По существу, Robinson: The Journey не является новой игрой в буквальном смысле слова, один из последних проектов Crytek с поддержкой виртуальной реальности вышел 6 ноября 2016 года и существовал как временный PS4-эксклюзив. Но отличную по меркам жанра игру убил «справедливый» (по мнению издателя) ценник в 60$ (70S для стран СНГ), при том что цена на тайтлы конкурентов в не самом популярном на данный момент сегменте обычно в 3 раза ниже, чем у нашего гостя. Сейчас же Robinson: The Journey получила поддержку Oculus Rift и немного сбросила в цене (19,99S для Украины и 39,99S в США). Даже при нынешней стоимости пусть даже для грамотно проработанной и красочной адвентюры с геймплеем на 5-7 часов игра выглядит неоправданно дорогой. Но при всех своих недостатках Robinson: The Journey занимает достойное место в рядах лучших из существующих VR-проектов.

Robinson: The Journey уже доступна на платформе Steam.

Leaving Lyndow

Проба пера от небольшой студии Easthade Studios, рассказывающая о юной Кларе, которая готовится навсегда покинуть родной дом. Разработчики совершили невозможное выжав из графического движка Unity ранее невиданные (по скромному мнению автора) пейзажи. Остаётся надеяться, что на создание столь красочного антуража ушли далеко не все ресурсы девелоперов и в игре, кроме диалогов с NPC присутствует ещё и некий осмысленный сюжет. Западные ресурсы уже окрестили инди-проект лучшей микро-адвентюрой всех времён и народов. Судя по всему, Leaving Lyndow является неким промо к более серьёзному произведению студии с одноимённым названием Eastshade, приключенческой игры, в которой игроку отводится роль странствующего художника, путешествующего по миру и рисующего картины.

Leaving Lyndow уже доступна в Steam при весьма демократичном ценнике в 2,79$.

Project Cars 2

Разработчики из Slightly Mad Studios совместно с издателем Bandai Namco показали свежий ролик нового амбициозного проекта, давно ожидаемого фанатами серии, гоночного автосимулятора Project CARS 2. Достоверно известно, что парк автомобилей будет насчитывать не менее 170 болидов. Представители разработчиков заверяют, что в составе будут представлены только самые известные модели от элитных автопроизводителей. Количество трас также впечатляет количеством: не менее 60 (остаётся надеяться, что в них будет чуть больше разнообразия, чем это обычно случается). Slightly Mad Studios планирует создать полномасштабную систему онлайн-чемпионатов, а также добавить киберспортивную составляющую с возможностью прямых трансляций уже на старте продаж. Также обещана полноценная смена дня и ночи и «значительное» влияние погоды на управляемость автомобилем. Комплексная система управления погодными условиями и временем суток, получила название LiveTrack 3.0. Фирменные фишки вроде поддержки Oculus Rift и разрешения 12K Ultra HD resolution никуда не делись и уже официально подтверждены издателем.

Разработчики сделали особое ударение на оптимизации проекта, помня о нареканиях, звучавших в их адрес во времена выхода первой части автосима:

«Мы значительно увеличили детализацию трасс в условиях использования честного 3D-окружения… Таким образом, несмотря на то, что нагрузка увеличились, мы также здорово потрудились над тем, чтобы повысить производительность. Учтены проблемы с поддержкой видеокарт AMD. Использование CrossFire увеличивает производительность на 90+%, также проведена массовая оптимизация и в других областях. У нас ещё очень много работы, но в итоге вы получите более высокое качество при более низких требованиях в Project CARS 2».

Project CARS 2 запланирована на PC, Xbox One и PlayStation 4 в 2017г.

Torment: Tides of Numenera

Студия Брайана Фарго (Brian Fargo), автора лучших из лучших олдскульных ролевых проектов Baldur’s Gate, The Bard’s Tale, Wastland, inXile Entertainment совместно с Techland представила последний предрелизный трейлер научно-фантастической RPG Torment: Tides of Numenera, не нуждающейся в особом представлении.

Сюжетный ролик раскрывает фабулу противостояния богов в мире, который нам предстоит исследовать и в котором придётся выживать, постоянно находясь между молотом и наковальней. В своё время игра стала одним из самых удачных краудфандинговых проектов за всю историю KickStarter. Ролик содержит русские субтитры.

Ждать фанатам осталось недолго: Torment: Tides of Numenera выходит 28 февраля на PC, Xbox One и PlayStation 4.

Bard’s Tale IV

Ещё один знаменитый проект от метра RPG-индустрии Фарго и его студии inXile Entertainment. В своё время The Bard’s Tale обошла почти все существующие игровые платформы, получая самые высокие оценки и признания в любви игроков.

Главный герой не страдает идеями спасения мира или получением титула Избранного, его интересуют только деньги и мирские утехи. Игра наполнена искромётной сатирой, различными отсылками, шикарной музыкой, видео, остроумными диалогами. События в игре стартуют спустя 150 лет после завершения оригинальной трилогии.

Создатели выпустили геймплейный ролик, показывающий не только новую боевую систему, но и созданную с особой маниакальной любовью к детализации локацию с видом от первого лица. The Bard’s Tale IV создаётся на движке Unreal Engine 4 и это однозначно плюс для такого проекта. Изначально средства (более 1,5$ млн) на создание проекта были собраны на краудфандинговой площадке Kickstarter. Это принципиальный подход Фарго при создании своих проектов с целью избежать пагубного влияния издателей.

Bard’s Tale IV уже достаточно давно находится в разработке, выход запланирован в октябре 2017 года на Windows (Steam, GOG), Linux и Mac OS.