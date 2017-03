Люк Бессон опубликовал новый трейлер фильма «Валериан и город тысячи планет» и рассказал, что это будет первая часть в серии из двух-трех картин

Легендарный французский режиссер Люк Бессон опубликовал второй трейлер (первый можно увидеть по следующей ссылке) фантастического фильма «Валериан и город тысячи планет» / Valerian and the City of a Thousand Planets и объявил, что это будет первая часть франшизы из двух-трех фильмов, основанных на серии комиксов «Valérian et Laureline» Пьера Кристин и Жан-Клода Мезьера о событиях 2700 года и путешественниках во времени.

Напомним, что главные роли в ленте «Валериан и город тысячи планет» сыграли актёры Дейн Дехаан (Валериан) и Кара Делевинь (Лорелин), бюджет картины оценивается в $170 миллионов. Судя по новому ролику, с визуальной точки зрения картина будет напоминать не только «Пятый элемент» Люка Бессона, но и в какой-то степени «Аватар» Джеймса Кэмерона.

Увидеть картину «Valerian and the City of a Thousand Planets» в кинопрокате можно будет уже 20 июля 2017 года.

P.S. Кстати, во время общения с журналистами Люк Бессон рассказал, что изначально у него не было разрешения на использование песни «Because» The Beatles в трейлере фильма. Съемочная команда знала, как трудно получить добро от владеющей правами на музыку британской группы компании Sony/ATV Music Publishing и поэтому решила смонтировать трейлер на свой страх и риск и только потом показать его ответственным лицам. В итоге, компании настолько понравилось то, как песня подошла к фильму, что она без проблем одобрила ее использование в будущей картине.

