Марафонец протестировал Apple AirPods на тренировке

Стоило нам написать заметку о задержке продажи AirPods и BeatsX, как в тот же день первые появились в магазинах. Правда, вторые таки придется подождать до февраля. Сама задержка с выходом новых беспроводных наушников от Apple оказалась совсем небольшой. Естественно, многие покупатели уже получили заказы и начинают делиться впечатлениями о покупке в социальных сетях.

Одной из ключевых особенностей беспроводных наушников является удобство использования их во время тренировок и физических упражнений. Отсутствие проводов здорово повышает комфорт, ведь пользователю не нужно переживать о том, что провод за что-то зацепится и потянет за собой либо наушники, либо плеер/смартфон.

В случае с AirPods, потенциальных покупателей волновал вопрос потери, ведь в отличии от многих других гарнитур, эти совсем не имеют проводов и держатся в ушах без каких-либо фиксаторов (дополнительных креплений в комплекте нет). Вскоре после презентации, в Интернете появились аксессуары от сторонних производителей, которые либо фиксировали наушник, либо «связывали» оба наушника между собой.

Один из первых покупателей AirPods, марафонец Даниель Гарсия (Daniel Garcia), попробовал устройство на длительной тренировке. Первые впечатления от аксессуара у него остались положительные, наушники не выскакивали во время бега, независимо от интенсивности движений. Ко всему, Даниель остался доволен звуком и автономностью, за час аккумуляторы наушников потеряли 16% заряда (производитель обещает около 5 часов работы).

По этому поводу он записал небольшой видеоблог, которым и поделился в Сети:

Стоит отметить, что это никак не гарантирует другим пользователям такого же успеха. Это всего лишь один из примеров удачного использования. А если так произойдет, что один из наушников потеряется, то докупить еще один можно будет за $69 и не придется еще раз покупать комплект за $159.

Источник: 9to5Mac