Марк Кьюбан: БОД может не спасти нас от волны безработицы, вызванной автоматизацией

Американский миллиардер, медиагнат и владелец баскетбольной команды Dallas Mavericks Марк Кьюбан во время интервью на OZY Fest заявил, что искусственный интеллект может спровоцировать рост безработицы — причем столь сильный, что даже введение БОД, по его мнению, не сможет решить эту проблему.

«В будущем будет очень много безработных, потерявших свои рабочие места вследствие автоматизации, — говорит он. — Если мы не начнем что-то с этим делать прямо сейчас, у нас будут реальные проблемы. Мы переживаем переходный период, и скоро станем свидетелями гораздо больших потрясений, связанных с ИИ, чем за последние 30 лет».

Кьюбан полагает, что БОД, который он назвал «худшим возможным ответом на вызовы будущего», не способен решить проблему безработицы по нескольким причинам. Во-первых, чтобы ввести безусловные выплаты, необходимо четко ответить на некоторые очень трудноразрешимые, «скользкие» вопросы:

«Такие, как я, тоже должны получать БОД? Если нет, то кто должен? Какой должна быть сумма? Кто будет за это платить? Каким образом?», — вопрошает миллиардер.

Кроме того, по мнению Кьюбана, исследования на тему БОД часто проводятся в развивающихся странах, в то время как в развитых странах дела обстоят совершенно иначе.

no. I think it's one of the worst possible responses — Mark Cuban (@mcuban) February 20, 2017

Медиагнат утверждает, что в развитых государствах гораздо эффективнее вводить программы по трудоустройству, вроде нынешней AmeriCorps — американской федеральной программы субсидирования волонтерского движения (правда, в скором времени администрация Дональда Трампа собирается ее закрыть).

«Очень многие люди сегодня нуждаются в услугах социальной поддержки. Сфере социальных услуг как никогда ранее нужны квалифицированные специалисты — вот где нужно создавать рабочие места», — говорит Кьюбан.

Помимо этого, по его словам, не нужно забывать о банальном финансовом поощрении наиболее перспективных специалистов в тех или иных сферах.

«Просто положите деньги на их счет», — заявил Кьюбан.

Напоследок отметим, что Марк Кьюбан — далеко не единственный IT-специалист, обеспокоенный тотальной автоматизацией. Так, ранее физик Стивен Хокинг в беседе с Guardian заявил, что «ИИ доберется до представителей среднего класса, оставив рабочие места только для самых креативных», а Илон Маск и вовсе призвал правительство США притормозить развитие ИИ-технологий, так как впоследствии они могут выйти из-под контроля.

Источники: Business Insider, Futurism, hightech.fm