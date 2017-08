Марк Кьюбан: БОД может не спасти нас от волны безработицы, вызванной автоматизацией

Американский миллиардер, медиагнат и владелец баскетбольной команды Dallas Mavericks Марк Кьюбан во время интервью на OZY Fest заявил, что искусственный интеллект может спровоцировать рост безработицы — причем столь сильный, что даже введение БОД, по его мнению, не сможет решить эту проблему.

Кьюбан полагает, что БОД, который он назвал «худшим возможным ответом на вызовы будущего», не способен решить проблему безработицы по нескольким причинам. Во-первых, чтобы ввести безусловные выплаты, необходимо четко ответить на некоторые очень трудноразрешимые, «скользкие» вопросы:

Кроме того, по мнению Кьюбана, исследования на тему БОД часто проводятся в развивающихся странах, в то время как в развитых странах дела обстоят совершенно иначе.

no. I think it's one of the worst possible responses

— Mark Cuban (@mcuban) February 20, 2017