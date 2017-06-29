Marvel опубликовал первый трейлер фантастического сериала Inhumans / «Сверхлюди» («Нелюди»)

Компания Marvel Entertainment и канал ABC опубликовали первый трейлер фантастического сериала Inhumans, название которого в локальном переводе звучит как «Сверхлюди» или, что более точно, «Нелюди».

Речь в сериале пойдет о королевской семье сверхлюдей, живущих в городе-государстве Аттилан и скрывающих своё существование от людей. Среди основных героев истории — Чёрный гром, вызывающий разрушения своим шёпотом, Медуза со сверхспособностями телекинеза, Кристал, контролирующий стихии и гигантский пёс Локджо, который умеет телепортироваться. В роли главного злодея Максимуса выступит Айван Реон, известный по роли Рамси Болтона из «Игры престолов».

Сценаристом сериала «Нелюди» выступил Скотт Бак (Scott Buck), который успел отметиться и в весьма интересном сериале «Декстер» о серийном убийце, работающим судебным экспертом, и в откровенно слабом «Железном Кулаке» по вселенной Marvel. Кстати, первый же плакат сериала, вынесенный в начало поста, вызвал неоднозначную реакцию фанатов из-за непривычного для современных сериалов стиля героев (особенно досталось прическе главной героини).

Сериал Inhumans / «Сверхлюди» выйдет на телеканале ABC 29 сентября, первый сезон будет состоять из 8 эпизодов. Интересно, что кинотеатральная премьера первых двух серий пройдет на месяц раньше, 1 сентября, в IMAX-кинотеатрах, так как самые зрелищные сцены сериала были сняты в IMAX-формате. Также отметим, что сериал скорее всего станет приквелом к полнометражной версии Inhumans, запланированной на 2 ноября 2018 года.

Источник: Marvel Entertainment