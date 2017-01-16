Материнские платы MSI на чипсете Intel Z270 предложат автоматический разгон Core i7-7700K до 5,2 ГГц

Среди не очень большого количества отличий процессоров Kaby Lake от Skylake в первую очередь выделяются более высокие базовые частоты работы, а также возможность разгона до более высоких частот.

Новый i7-7700k при базовой частоте в 4.2 Ггц практически во всех случаях покоряет 5 Ггц, но MSI пообещала даже немного больше (5.2 Ггц), причем в абсолютно автоматическом режиме, после нажатия единственной кнопки.

Как утверждает MSI, несколько сотен протестированных 7700k показали, что все они покоряют 5.2 Ггц, поэтому такой режим и добавили в материнскую плату MSI Z270.

Единственным требованием для использования кнопки разгона является наличие водной системы охлаждения, как минимум с двумя стандартными 120 мм радиаторами. Некоторые топовые воздушные кулеры вероятно также смогут удержать температуру 7700k@5.2 под контролем, однако на стандартной воздушке перегрев практически гарантирован, и ниже станет ясно почему.

Как видно на скриншотах, даже на открытом стенде с водным охлаждением и тремя 120 мм кулерами, температура 7700k в биос составляет 48 градусов, что является следствием повышения вольтажа до 1.507 В. Сомнительно чтобы воздушные системы охлаждения смогли удержать такой процессор ниже 100 градусов под полной нагрузкой. И возможно не только им, но даже и владельцам водного охлаждения есть смысл разгонять 7700k до 5-5.1 Ггц. С более низким напряжением, которое вполне может снизить температуру процессора на 10-20 градусов.