Майкл Бэй заявил о 14 уже написанных историях для новых фильмов про трансформеров

То, что пятым фильмом серия о разумных инопланетных роботах, способных трансформироваться в разнообразную технику, не закончится мы знали давно. Сколько в конечно итоге будет фильмов про трансформеров, наверное, не знает даже сама Paramount Pictures. В то же время уже сейчас у студии есть идеи для 14 (!) новых фильмов. Об этом репортеру MTV Джошу Горовитцу сообщил режиссер грядущей пятой части франшизы Майкл Бэй.

«Уже написано 14 историй, и среди них есть хороший материал», – ответил на вопрос репортера Майкл.

Michael Bay Isn't Ready to Give Up 'Transformers' Transformers isn’t going anywhere — Michael B. Bay reveals that there are 14 stories written so far. Опубліковано MTV 29 березень 2017 р.

Значит ли это, что нас ждет еще 14 «Трансформеров», неизвестно, — вполне возможно, что часть сценариев забракуют. Но в 2018 году точно выйдет спин-офф про желтого трансформера Бамблби.

В том же интервью MTV Бэй пошутил, что съемочная группа создала цифровую копию маленького Шайи ЛаБафа, исполнившего главную роль в первых трех частях «Трансформеров».

Бэй, снявший пять частей «Трансформеров» ранее заявил, что сам он больше не будет снимать новых фильмов про трансформеров. Впрочем, аналогичное заявление он делал, когда снимал четвертую часть, так что…

Отметим, что премьера пятой части «Transformers: The Last Knight» / «Трансформеры: Последний Рыцарь» запланирована на 23 июня 2017 года.

Источник: meduza