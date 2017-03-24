Майним «Карбованець» для пополнения мобильного счета

В мае прошлого года была запущена криптовалюта «Карбованець» (Karbowanec). С практической точки зрения у нее нет географических границ, но формально она ориентирована на Украину.

Karbowanec основан на протоколе Cryptonote, не являющимся клоном Bitcoin. Изначально форк был сделан на основе Bytecoin, но поскольку эта криптовалюта уже утратила свою актуальность, в частности из-за премайна, которого нету у Karbowanec, то наиболее похожей и самой известной из Cryptonote монет сейчас является Monero.

На самом Karbowanec останавливаться подробно не будем, хотя это тема очень интересная. Если есть желание подробнее узнать как это работает и что это такое, то рекомендую пойти на официальный сайт или главную ветку обсуждения на форуме.

Поскольку многих до сих пор интересует практическое применение криптовалют, то сегодня и рассмотрим одно из них. Это возможность пополнять мобильный счет используя свой компьютер для увеличения вычислительной мощности сети Karbowanec.

Для этого понадобится кошелек Karbowanec, компьютер и сайт krbtel.top (создан разработчиком Karbowanec).

Настройка процессора

Майнинг (использование компьютера для получения криптовалюты) Karbowanec возможен на процессорах и видеокартах.

В случае с процессорами все более-менее просто. Скачиваем официальный кошелек Karbowanec и на закладке Майнинг нажимаем кнопку начать майнинг.

Karbowanec, как и Monero, требует около 2 МБ кэша (3 уровня) на один поток для оптимальной производительности. Это значит, что на процессоре с 6 МБ кэша (например i5 6600k) лучше выбирать 3 ядра CPU, а на процессоре с 8 МБ кэша (например, i7 7700k) — 4 ядра CPU.

Если вы не знаете точное количество кэша, то подобрать количество ядер не сложно и вручную. Меняете количество ядер и смотрите на хэшрейт. Чем выше этот показатель, тем лучше. Он показывает, сколько операций в секунду (хэшей в секунду) может делать ваш компьютер.

Настоятельно рекомендуется выбрать в списке пулов не официальный pool.karbowanec.com, а pool2.democats.org, чтобы разгрузить официальный сервер, так как он иногда перегружен. Также можно прописать любой из пулов перечисленных здесь.

Настройка видеокарты

Видеокарты майнят Karbowanec быстрее процессоров, но их нельзя так просто запустить из кошелька. Для этого необходима отдельная программа. Узнать производительность видеокарты можно из этой таблицы, а найти необходимую программу, либо там же, либо на официальном сайте.

Ниже будет пример настройки для видеокарты Radeon RX 480. Для этого загружается Claymore CryptoNote GPU Miner и немного редактируется файл config.txt.

Первая строка указывает пул, например: -o stratum+tcp://pool2.democats.org:45570

Вторая строка — адрес кошелька (копируется из кошелька Karbowanec)

Третья — пароль (по умолчанию «x» и менять не нужно)

Четвертая — режим low intensity (-li 1). Снижает производительность видеокарты на 1%-2%, но мышка и окна перестают «залипать», так что на компьютере можно работать даже с включенным майнингом.

Пятая — параметр -allpools 1 необходим для того, чтобы Claymore CryptoNote GPU Miner работал с Karbowanec.

После этого необходимо запустить файл start.bat и если все настроено правильно, то должно появиться окно, как на изображении ниже, в котором самым важным опять же является показатель хэшрейт (speed). Он должен быть не намного ниже значения, указанного в уже упомянутой таблице, иначе что-то настроено не верно и видеокарта выдает не оптимальную производительность.

В зависимости от мощности процессора, мощности видеокарты и удачи, за сутки на одном компьютере можно получить условно от одного до сотни карбованцев. Например на процессоре i5/i7 и видеокарте Radeon RX 480 суммарный хэшрейт получается в районе 900 х/с. При текущей сложности расчетов в сети Karbowanec это около 60-120 krb в день. На каждом пуле есть калькулятор, умеющий приблизительно считать этот показатель, но ориентироваться на него необходимо лишь условно. Сложность расчетов постоянно колеблется и результат получается разный.

Пополнение мобильного счета

Все добытые карбованцы будут потихоньку собираться в кошельке, после чего их можно использовать для пополнения мобильного счета.

Для этого необходимо на krbtel.top указать номер мобильного телефона (поддерживаются все украинские операторы) и отправить карбованцы на полученный адрес, не забыв добавить идентификатор платежа. Это делается в официальном кошельке на вкладке «Отправить».

На текущий момент обменный курс карбованца к гривне на krbtel.top составляет 1 крб = 0.4 грн. Если вам в месяц достаточно 50 грн на мобильном счету, то это 125 krb. Как упоминалось выше, на игровом компьютере это 1-2 дня майнинга в месяц.

P.S. Традиционная рекомендация для тех, кто пробует майнинг в первый раз. Проследите за тем, чтобы процессор и видеокарта не перегревались. Обычно это значит, что температура не должна превышать 80 градусов.

Приблизительно 10%-20% полученных карбованцев (при текущей сложности и стоимости) покрывают стоимость электроэнергии, необходимой для работы видеокарты/процессора во время майнинга.