Майнинг криптовалюты через браузер. Сколько на этом можно заработать?

Скрипты для скрытого майнинга криптовалюты – одно из побочных эффектов развития этого рынка.

И здесь речь о явлении в целом со всеми его негативными сторонами, включая появление новых рисков и нового класса кибермошенников. Последние предпочитают заражать компьютеры жертв вирусами и майнить криптовалюту за их счет. Причем, если верить опубликованному на прошлой неделе отчету антивирусной компании ESET, в последнее время случаи внедрения кода для скрытого майнинга в баннеры на сайтах сильно участились. Что еще интереснее, как отметили в ESET, сайты со встроенным майнингом нацелены в первую очередь на русскоязычную аудиторию.

Само собой, майнинг в браузере проигрывает по эффективности специализированному ПО для майнинга или даже троянам-майнерам, но в данном случае не нужно взламывать ПК, а низкую скорость можно компенсировать большим количеством пользователей, зашедших на сайт.

Не только мошенники осваивают новые способы заработка, связанные с криптовалютой. Различные сайты тоже рассматривают встроенные решения для браузерного майнинга в качестве нового способа монетизации. В качестве последнего примера можно привести эксперимент The Pirate Bay. Как мы уже писали сегодня, спустя несколько дней после выхода отчета ESET владельцы самого популярного торрент-трекера внедрили соответствующий код для скрытой добычи криптовалюты Monero через компьютеры пользователей. Впрочем, очень сложно не заметить эту скрытую добычу, поскольку в данном случае нагрузка на CPU резко подскакивает до 100%. Но интереснее здесь финансовая сторона вопроса: сколько можно заработать, если встроить майнер криптовалют в сайт? Ответить на этот вопрос попытались авторы Telegram-канала Chain media, взяв в качестве примера ситуацию с The Pirate Bay.

По их оценке, постоянный майнинг Monero предоставленным скриптом в течение года на одном процессоре принесет $15. С учетом посещаемости The Pirate Bay получилось, что в месяц скрипт должен приносить владельцам около $47,5 тыс. То есть, для The Pirate Bay и прочих проектов, которым путь к традиционным способам монетизации закрыт или сильно ограничен, это может стать отличным источником дохода. А вот для других, более мелких сайтов, этот способ совершенно не подходит. Есть данные, что владельцу сайта с тысячей посетителей в сутки удалось заработать за 60 часов всего 89 центов.

Сторонники идеи майнинга криптовалюты в браузерах пользователей считают, что это удобный способ прямого финансирования сайтов. Противники же делают все, чтобы зарубить майнинг криптовалюты через браузер на корню. Кто из них окажется более успешным, покажет время.

P.s. Безусловно, трояны-майнеры – это интересно, но куда интереснее, сколько может заработать таким вот способом крупнейший порносайт Pornhub?

Источник: meduza, ESET и Chain media