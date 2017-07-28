«Меньше 3D»: IMAX меняет стратегию проката, смещая акцент в пользу обычных 2D-фильмов и VR

Компания IMAX, известная по одноименному кинематографическому формату, вносит существенные изменения в собственную стратегию кинопроката. В будущем она планирует сократить показ 3D-версий фильмов в своей сети кинотеатров и отдать приоритет обычным фильмам 2D. Иными словами, в будущем фильмов 2D в кинотеатрах IMAX будет больше, а картин, снятых в формате 3D, – меньше. Такое решение обусловлено падением интереса зрителей к 3D. По крайней мере, именно это было названо руководством компании в качестве причины неудовлетворительных финансовых результатов по итогам минувшего квартала.

В интервью The Wrap главный исполнительный директор IMAX Entertainment Грег Фостер особо подчеркнул высокий интерес к военной драме «Дюнкерк» Кристофера Нолана, который в сети IMAX показывался исключительно в 2D.

«В будущем мы планируем увеличить долю показа фильмов в 2D и уменьшить долю 3D», – сказал Грег Фостер.

За прошлый год Голливуд выдал рекордное количество 3D-картин – 68 штук, но, по данным американской ассоциации кинокомпаний (Motion Picture Association of America, MPAA), по итогам был зафиксировано падения зрительской аудитории на 8%.

Предстоящий научно-фантастический фильм «Бегущий по лезвию 2049» / Blade-Runner 2049 режиссера Дени Вильнева с Райаном Гослингом, Харрисоном Фордом и Джаредом Лето в главных ролях, который является одной из самых ожидаемых премьер осени, будет показываться в IMAX исключительно в обычном 2D-формате.

Таким образом, IMAX недвусмысленно дает понять, что будущее не за 3D, а за… виртуальной реальностью? В начале этого года IMAX открыла в Лос-Анджелесе свой первый VR-кинотеатр, а в мае сообщила о подписании партнерского соглашения с компанией Starbreeze, разработчиком шлема виртуальной реальности StarVR. К концу этого года IMAX планирует открыть шесть аттракционов, в которых будут использоваться шлемы StarVR.

Источник: Independent