«Меня терзают смутные сомнения»: Adidas пожаловался на логотип Tesla Model 3, который слишком сильно напомнил ему собственные «три полоски»

А завершить этот пятничный вечер хотелось бы интересной историей о нейминге и патентных притязаниях. Не секрет, что в свое время Илон Маск планировал составить из главных символов названий своих электромобилей популярное слово ВЕЧНОСТЬ из трех букв — именно поэтому на свет в свое время появились «Model S» и «Model X». Но когда дело оставалось за малым — представить последний в данном перечне электромобиль «Model E» — в дело вступил Ford. Но что самое смешное, недавно по тому же месту (сначала букве E, а теперь цифре 3) решил потоптаться известный производитель спортивной обуви и одежды Adidas.

Напомним, что в свое время Илону Маску не удалось назвать свой третий электромобиль «Model E» по той простой причине, что американский автопроизводитель Ford посчитал это название слишком созвучным с именем первого массового автомобиля «Model T» и обозначением более современной серии автофургонов E-Series. Помимо этого ходили упорные слухи, что боссы Форда решили приберечь название «Model E» для собственной линейки электромобилей, что подчеркнуло бы преемственность между современными моделями и легендарной «Model T».

Илон Маск вышел из ситуации весьма элегантно — он решил назвать свою третью по счету модель Tesla Model 3. На бумаге у него получился не «S,E,X», а «S,3,X», но немного поиграв шрифтами, а точнее, представив цифру «3» тремя полосками, он добился своего — значки трех стоящих рядом моделей читались именно так, как и было задумано. Более того, таким образом он практически обошел запрет на использование обозначения Tesla Model E, ведь три горизонтальные полоски по начертанию в точности соответствовали букве E в названии бренда TESLA.

Однако на этом история не заканчивается, так как представителям компании Adidas эти три полоски показались подозрительно похожими на собственный логотип. Юристы компании подали развернутую жалобу в патентное бюро США, где попытались доказать, что три полоски в обозначении электромобиля могут ввести в заблуждение потребителей, так как они «очень похожи» на эмблему Adidas (правда, они не объяснили, как можно перепутать автомобиль с кроссовками или спортивными штанами). И, так как компания за время своего существования вложила немало средств в узнаваемость собственного логотипа, то ее представители потребовали запретить Маску обозначать «Model 3» тремя полосками.

Интересно, что Tesla соответствующим образом изменила все материалы на сайте несколько недель назад, еще до того, как о жалобе стало известно. Сам Илон Маск подтвердил, что новая модель будет обозначаться как «Tesla Model 3» и никак иначе, а вариант с тремя полосками использовался только во время презентации. При этом он отметил, что решение о смене полосок на цифру никак не связано с претензиями Adidas и было запланировано намного раньше. Создается впечатление, что окончательная точка в деле нейминга Tesla еще не поставлена, ведь на очереди наверняка еще несколько новых моделей электромобилей (были слухи по поводу «Model Y», которая также укладывается в общую канву — «S,E,X,Y»), обозначения которых опять могут показаться «подозрительно похожими» на чей-то логотип.

P.S. А вы знали, что буква T в логотипе Tesla обозначает стилизованный сегмент электромотора?