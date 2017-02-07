Micron выпустит память GDDR6 в конце этого года

В Micron перенесли выпуск GDDR6 с 2018 на конец 2017 года.

Память будет быстрее и энергоэффективнее своих предшественников. Если у GDDR5 и GDDR5x скорость передачи данных составляла 8 и 12 Гб/с на пин, то у GDDR6 она повысится до 16 Гб/с. То есть будет вдвое выше, чем у GDDR5, до сих пор используемой в большинстве видеокарт.

В то же время, по суммарной скорости передачи данных GDDR6 по-прежнему не сможет опередить HBM. Для сравнения, пропускная способность памяти AMD Fury X с памятью HBM составляет 512 ГБ/с, а GTX 1080 c GDDR5 — 320 ГБ/с.

Ориентировочно в конце весны AMD должна выпустить видеокарты VEGA с обновленной HBM2, так что к моменту выхода GDDR6, в конце года, этот тип памяти снова будет позади в плане суммарной пропускной способности.