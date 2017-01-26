Microsoft: режим Game Mode увеличивает FPS в играх на 2%-5%

Game Mode в инсайдерской сборке Windows 10 станет доступен сегодня, а финальная версия игрового режима станет частью Creators Update для Windows 10, запланированного на апрель.

По словам представителя Microsoft, в играх, в которых производительность ограничивается процессором или видеокартой, наблюдается прирост кадров на уровне 2%-5%.

Для того, чтобы Game Mode поддерживал новейшие игры, для него будут постоянно выходить обновления со списками последних игр. Но судя по всему, включить режим можно будет и вручную.

Game Mode также будет постоянно развиваться и то, что мы увидим в Creators Update не является финальной версией игрового режима в Windows 10.