Microsoft объявила распродажу Ultimate Game Sale со скидкой на игры до 65%

До завершения большой летней распродажи Steam остается всего два дня, так что если вы не успели приобрести то, что хотели, то вам стоит поторопиться. Если же вы представитель лагеря консольных игроков, то обратите внимание на распродажу игр от Microsoft в рамках Ultimate Game Sale.

Распродажа игр для консолей Xbox 360/One стартовала в пятницу 30 июня и продлится до следующего понедельника, 10 июля (в Microsoft с особой гордостью отметили, что в этом году акция на целых четыре дня длиннее, чем в прошлом). Игроки смогут получить скидки до 65%, при этом обладатели «золотого статуса» могут рассчитывать на дополнительную скидку в 10%, которая суммируется со стандартной (к примеру, FIFA 17 для обычных пользователей предлагается со скидкой 50%, а для «золотых» — 60%).

Всего в рамках акции предлагается более 300 Xbox-игр и дополнений, включая такие популярные, как Injustice 2, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Prey, Rocket League, Call of Duty: Infinite Warfare Legacy и другие. С помощью функции Backward Compatibility владельцы консолей Xbox One смогут приобрести и поиграть в игры для Xbox 360 — Call of Duty: Black Ops II, Red Dead Redemption, Grand Theft Auto V, Skate 3 и т.д.

Не обошли в Microsoft вниманием и ПК-игроков, предложив им скидки на аксессуары (актуально только для США) и игры в Windows Store — Gears of War 4, Halo Wars 2, Resident Evil 7, Fallout Shelter, Dead Rising 4 и другие. Отметим, что все акционные игры можно найти по следующей ссылке — Ultimate Game Sale.

Источник: Microsoft