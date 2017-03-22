Microsoft выпустила утилиту «Mac to Surface Assistant» для простой миграции с macOS на Windows

По всей видимости компания Microsoft решила, что так называемых «свитчеров» было бы заметно больше, если бы существовал простой и легкий способ перенести все данные с ноутбуков и ПК под управлением macOS на Windows-компьютеры. И чтобы облегчить этот переход, компания выпустила специальную утилиту «Mac to Surface Assistant», доступную для загрузки по следующей ссылке.

Как следует из описания, после загрузки и установки на MacBook или iMac этот ассистент проводит пользователя через стандартные операции по выбору и сохранению необходимых документов, фотографий и других файлов, а затем помещает все полученные данные в архив, который можно будет перенести на Windows-компьютер для дальнейшего использования. Выбирая необходимые разделы, пользователь может оценить размеры полученного в итоге архивного файла.

Несмотря на то, что утилита называется Mac to Surface Assistant, файлы можно переносить на любой Windows-ноутбук или ПК, а не только на устройства из линейки Microsoft Surface. Также отметим, что данный ассистент рассчитан скорее на обычного, чем на продвинутого пользователя, который при необходимости сможет самостоятельно провести подобную операцию вручную или с помощью облачных сервисов Google, iCloud, OneDrive, DropBox и т.д.

Напомним, что Microsoft очень серьезно относится к «проблеме» перехода с macOS на Windows — в прошлом году она запустила программу обмена ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air на Surface Book и Surface Pro с доплатой в размере до $650, а также объявила о том, что в ноябре 2016 года «количество переходов с Mac на Surface достигло исторического максимума».

Источник: The Verge