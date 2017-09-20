Moona — «умное» устройство, регулирующее температуру подушки во время сна

Moona — это инновационная «умная» система, которая, как отмечают ее разработчики, улучшает качество сна и делает его более глубоким и оздоровительным, автоматически регулируя температуру подушки.

Разработка состоит из устройства, которое находится на столе у кровати (оно регулирует температуру и отслеживает окружающую среду), датчика сна и провода, по которому циркулирует вода и которой подсоединен к специальной подкладке, помещающейся в наволочку вместе с обычной подушкой.

В компании отмечают, что перед сном температура тела (в особенности — головы и шеи) должна быть чуть более низкой, чем обычно (то же самое касается и температур в течение сна), однако ближе к рассвету телу нужно согреться, чтобы пробуждение было более легким. Разработчики подчеркивают, что в сотрудничестве с врачами провели клинические испытания нового устройства и опираются исключительно на научные данные.

Благодаря технологии машинного обучения Moona со временем подстраивается под температурный профиль конкретного пользователя (в течение ночи и в целом в течение года). Для этого система отслеживает и обрабатывает данные со встроенного датчика сна, с внешних датчиков температуры и влажности. Кроме этого, она собирает обратную связь от пользователя при помощи специального приложения.

На данный момент при помощи краудфандинга стартап собрал уже около $100 000 (при заявленной цели в $50 000), так что Moona точно выйдет в массовый доступ. Правда, стоить она будет немало — $400. Как ожидается, первая партия девайсов для сна появится в продаже в июне 2018 года.

Более подробно ознакомиться с устройством можно на официальной странице проекта на Kickstarter.

Источник: Popmech