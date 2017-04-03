Motorola создала инфографику эволюции своих мобильных телефонов в честь 44-летия демонстрации первого в мире мобильного телефона DynaTAC

В этот день, ровно 44 года назад, Motorola публично продемонстрировала первый в мире портативный сотовый телефон — 3 апреля 1973 года инженер компании Мартин Купер совершил звонок с использованием прототипа Motorola DynaTAC весом 0,8 кг, стоимостью почти $4000 и с автономностью полчаса в режиме разговора. В честь данного события в компании решили вспомнить, как именно развивались мобильные телефоны компании и как далеко продвинулись мобильные технологи почти за полвека.

В инфографику попали такие знаковые для компании Motorola модели, как DynaTAC, StarTAC, Razr V3 и Moto Z. Отметим, что по прогнозам Международного союза электросвязи Организации Объединенных Наций, в 2017 году число пользователей мобильных телефонов во всем мире превысит 5 миллиардов, а к 2020 году превысит отметку 6 миллиардов.

Источник: Motorola