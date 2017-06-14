«Musk-Have»: В Audi обыграли имя основателя Tesla, чтобы прорекламировать свой электрокроссовер E-tron Sportback

Немецкие автопроизводители славятся своеобразным чувством юмора, которое зачастую основано на противоборстве с конкурирующими брендами — достаточно вспомнить легендарные в рекламных кругах дуэли Audi, BMW и Mercedes. Однако в этот раз в Audi решили подколоть (или все же погреться в лучах славы?) не земляков, а американскую Tesla.

Для того, чтобы напомнить потенциальным покупателями о своем новом электромобиле Audi E-tron Sportback, немецкий автопроизводитель разместил в Берлине рекламный биллбоард, на котором обыграл словосочетание «must-have» с использованием имени основателя Tesla Илона Маска — получилось «Musk-Have».

Примечательно, что данная модель должна выйти на рынок только в 2019 году, когда Tesla уже будет вовсю продавать не только Model S и Model X, но и Model 3, а может даже и Model Y, с которым собственно и собирается конкурировать Audi E-tron Sportback. Мы пока не знаем, как именно отнесся к этому рекламному трюку сам Илон Маск, но то, что в Audi уважительно относятся к его творениям, уже понятно.

Напомним, что Audi E-tron Sportback представляет собой «купеобразный» кроссовер с силовой установкой из трех электродвигателей на 435 л.с., разгоном до 100 км/ч за 4,5 секунды и аккумуляторной батареей с жидкостным охлаждением на 95 кВтч с запасом хода 500 км (NEDC).

Источник: Electrek