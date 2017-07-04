На форуме NeoGAF составили рейтинг франшиз с самым большим количеством игр — выиграли Gundam, Star Wars и Lego

На форуме NeoGAF составили рейтинг франшиз с самым большим количеством игр — выиграли Gundam, Star Wars и Lego

Первую шутку про чрезмерное количество произведений в рамках франшизы я услышал еще в начале 90-х прошлого века, во время просмотра фильма «Назад в будущее 2» (если вдруг не смотрели, то там попавший в 2015 год подросток с удивлением замечает афишу картины «Челюсти 19»). Тогда эта шутка была смешной, потому что кинофраншизы того времени обычно не «раздувались» дальше третьей серии, а игровые франшизы только начинали развиваться как класс.

Однако с тех пор прошло достаточно времени, чтобы «игроделы» полноценно освоили искусство эксплуатации популярных вселенных. Чтобы продемонстрировать, насколько далеко зашел этот процесс, пользователь Phediuk с игрового форума NeoGAF составил рейтинг франшиз, в которые входят 30(!) и более игр. Если вы думаете, что таких оказалось «раз, два и обчелся», то окажетесь в корне неправы — любопытный форумчанин насчитал 55 таких франшиз.

Полный их список доступен на форуме, здесь мы приведем только первую двадцатку с указанием количества игр в рамках франшизы:

  1. Gundam — 252
  2. Star Wars — 186
  3. Lego — 175
  4. NFL — 167
  5. NBA — 127
  6. Major League Baseball — 117
  7. J-League — 104
  8. Tom Clancy — 97
  9. FIFA — 93
  10. Dragon Ball — 91
  11. Dungeons & Dragons — 84
  12. WWE — 84
  13. NHL — 82
  14. Star Trek — 79
  15. Hello Kitty — 78
  16. Looney Tunes — 74
  17. F1 — 66
  18. Doraemon — 62
  19. Mickey Mouse — 62
  20. Monopoly — 61

Среди интересных результатов отметим также Spider-Man (56), Godzilla (46), Lord of the Rings (43), Warhammer 40,000 (39), Transformers (38), Harry Potter (37), X-Men (32) и Jurassic Park (30).

Источник: NeoGAF

Похожие записи