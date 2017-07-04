На форуме NeoGAF составили рейтинг франшиз с самым большим количеством игр — выиграли Gundam, Star Wars и Lego
Первую шутку про чрезмерное количество произведений в рамках франшизы я услышал еще в начале 90-х прошлого века, во время просмотра фильма «Назад в будущее 2» (если вдруг не смотрели, то там попавший в 2015 год подросток с удивлением замечает афишу картины «Челюсти 19»). Тогда эта шутка была смешной, потому что кинофраншизы того времени обычно не «раздувались» дальше третьей серии, а игровые франшизы только начинали развиваться как класс.
Однако с тех пор прошло достаточно времени, чтобы «игроделы» полноценно освоили искусство эксплуатации популярных вселенных. Чтобы продемонстрировать, насколько далеко зашел этот процесс, пользователь Phediuk с игрового форума NeoGAF составил рейтинг франшиз, в которые входят 30(!) и более игр. Если вы думаете, что таких оказалось «раз, два и обчелся», то окажетесь в корне неправы — любопытный форумчанин насчитал 55 таких франшиз.
Полный их список доступен на форуме, здесь мы приведем только первую двадцатку с указанием количества игр в рамках франшизы:
- Gundam — 252
- Star Wars — 186
- Lego — 175
- NFL — 167
- NBA — 127
- Major League Baseball — 117
- J-League — 104
- Tom Clancy — 97
- FIFA — 93
- Dragon Ball — 91
- Dungeons & Dragons — 84
- WWE — 84
- NHL — 82
- Star Trek — 79
- Hello Kitty — 78
- Looney Tunes — 74
- F1 — 66
- Doraemon — 62
- Mickey Mouse — 62
- Monopoly — 61
Среди интересных результатов отметим также Spider-Man (56), Godzilla (46), Lord of the Rings (43), Warhammer 40,000 (39), Transformers (38), Harry Potter (37), X-Men (32) и Jurassic Park (30).
Источник: NeoGAF