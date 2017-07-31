На ископаемое топливо всё ещё приходится 2/3 общего объема потребляемых энергоресурсов [инфографика]

Ресурс GoCompare разделил ночные спутниковые снимки Земли по источникам получения энергоресурсов: ископаемое топливо, возобновляемые источники энергии или ядерное топливо.

Сообщается, что в глобальном масштабе на ископаемое топливо приходится около двух третей всего объема потребляемых энергоресурсов. Также стоит отметить, что ископаемые виды топлива составляют большинство неэлектрических источников энергии, необходимых для работы таких комплексных систем, как автомобили, самолеты и корабли, которые не отражены на карте.

Ядерная энергия составляет около 10% от общего объема потребления энергоресурсов в мире. При этом Франция получает около 74% своего энергетического баланса от ядерной энергии. Ядерное топливо является основным источником энергии в остальной Европе. В частности, Бельгия (51%), Швеция (43%), Венгрия (51%), Словакия (55%), Чехия (35%), Словения (33%), Украина (43%) и Финляндия (33%) получают значительные объемы электроэнергии от ядерных реакторов.

Остальную долю общего энергетического баланса составляют возобновляемые источники энергии. При этом гидроэнергия является крупнейшим источником возобновляемой энергии на сегодняшний день, а такие страны, как Канада и Бразилия, сильно зависят от гидроэнергетики. Не считая гидроэнергетику, Италия является лидером в производстве солнечной энергии (6% всей электроэнергии). Между тем, только восемь стран используют более 80% всей мощности ветра: Франция, Канада, Великобритания, Испания, Индия, Германия, США и Китай.

Наконец, стоит отметить, что есть четыре более мелкие страны, которые получают все или почти все свое электричество из возобновляемых источников. Среди них Исландия (72% – гидроэнергетика, 28% – геотермальная энергия), Албания (100% – гидроэнергия), Парагвай (100% – гидроэнергия) и Норвегия (97% – гидроэнергия, 2% – ископаемое топливо и 1% – другие виды энергии).

Источник: finance.ua