На крыше офисного здания в Киеве заработала солнечная электростанция мощностью 88 кВт с «зеленым тарифом» для юрлиц

Компания KB Energy запустила первую в Киеве солнечную станцию, которая работает по «зеленому тарифу» для юридического лица, что позволит ее владельцам не только пользоваться выработанной электроэнергией, но и продавать ее излишки.

Процесс оформления этой станции занял около полугода, при этом окупаемость проекта с учетом затрат на обслуживание и сервисных работ должна составить порядка 6 лет.

Представители компании KB Energy подсчитали, что эквивалент года работы СЭС мощностью 88 кВт способен обеспечить 3341 дня работы телевизора, 4 года пользования автомобилем или работу 89 компьютеров на протяжении 365 дней.

Источник: KB Energy