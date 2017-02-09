Стали известны цены 8-ядерных процессоров AMD Ryzen в Европе

Процессоры AMD Ryzen должны появиться в продаже предположительно в самом начале марта, и официальная их стоимость пока не объявлена.

На данной стадии доверять сторонней информации все еще рано, но сразу три сайта, два из которых являются дистрибьюторами, в один день опубликовали информацию о стоимости 8-ядерных процессоров с одинаковыми SKU номерами и приблизительно одинаковой стоимостью.

Ценники появились на 8-ядерные модели Ryzen с 16 потоками. Согласно описанию, процессоры R7 1700, R7 1700X, R7 1800X отличаются между собой тактовой частотой (3.7, 3.8, 4.0 Ггц), TDP (65, 95, 95 Вт) и возможно другими, не указанными, параметрами, например, объемом кэша.

Цены на 8-ядерные модели Ryzen отличаются, так как источники находятся в Испании, США и Великобритании. В США они традиционно ниже.

В Европе выше:

Источники: 1, 2, 3