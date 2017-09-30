На Steam бесплатно раздают Fallout (до 10:00 завтрашнего дня)

В честь 20-летия выхода игры компания Bethesda решила бесплатно раздать всем желающим Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game на сервисе Steam. Предложение ограничено по времени, так что поспешите воспользоваться им до 10:00 завтрашнего дня (суббота 11:59 PM Pacific Time) по следующей ссылке.

Напомним, что Fallout представляет собой классическую пост-апокалиптическую ролевую игру, которая возродила жанр CRPG. Система SPECIAL позволяет создавать разнообразных персонажей, развивать их и принимать важные решения. Игроку предстоит исследовать опустошенные руины цивилизации, общаться, скрываться или пробивать силой свой путь через мутантов, гангстеров и враждебных роботов.

Также в рамках данной акции компания предлагает скидку до 50% на игровые предметры в Fallout Shelter, данное предложение также ограничено по времени 10:00 вторника (понедельник 11:59 PM Pacific Time).

Источник: Valve