На трековом суперкаре Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo можно будет прокатиться не только на Playstation 4, но и в реальной жизни

Серия гоночных симуляторов Gran Turismo для игровых консолей PlayStation хорошо знакома всем поклонникам данного жанра. Она дает возможность опробовать на виртуальном треке самые мощные и быстрые автомобили мира, а также весьма необычные концепты, созданные специально для этой серии, например, Chevrolet Chaparral 2X VGT. Однако с суперкаром Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo дела обстоят еще серьезнее — обычные поклонники Gran Turismo смогут опробовать его в Gran Turismo Sport, а богатые поклонники серии — в реальной жизни.

Суперкар Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo был представлен на проходящей на этой неделе Женевской автовыставке компанией Fittipaldi Motors, основанной двукратным чемпионом Формулы-1 и победителем американской «Инди 500» Эмерсоном Фиттипальди. Над внешним видом первого автомобиля компании работало итальянское ателье Pininfarina, а над платформой и силовой установкой — компания HWA, которая выступает партнером компании Mercedes-Benz в немецком кузовном чемпионате DTM.

Гоночный автомобиль Fittipaldi EF7 представляет собой двухместный автомобиль с кузовом из карбона, который весит всего 1000 килограммов и предназначен для использования исключительно на гоночных треках. Суперкар оснащен 4,8-литровым восьмицилиндровым атмосферным двигателем от HWA, развивающим 600 лошадиных сил мощности и 510 Нм крутящего момента. Модель получила шестиступенчатую секвентальную трансмиссию, дифференциал повышенного трения на задней оси, гоночные тормоза и подвеску, а также регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости.

Впрочем, самое главное в Fittipaldi EF7 не его технические характеристики, а тот факт, что покупка автомобиля дает возможность стать членом клуба «Fittipaldi Racing Club», предполагающего дальнейшее «гоночное» обучение от самого Эмерсона Фиттипальди и участие в «эксклюзивных гоночных мероприятиях» по всему миру.

Стоимость машины Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo пока не озвучивают, однако начинать откладывать деньги (на Playstation 4 + Gran Turismo Sport или Fittipaldi EF7) можно уже сейчас, так как по слухам компания собирается выпустить всего 39 экземпляров.

Источник: Motor