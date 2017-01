На устройствах Amazon Echo и Echo Dot нашли забавную отсылку к Mass Effect 3

Как известно, в модельном ряду устройств интернет-гиганта Amazon имеются не только ридеры и планшеты, но и «умные колонки» Echo и Echo Dot, которые понимают голосовые команды. Хотя гаджеты довольно незамысловаты с виду, умеют они многое: к примеру, колонки способны рассказать о погоде, вести список покупок, выступать в роли будильника и, в частности, отвечать на различные вопросы.

На днях пользователи Reddit обнаружили, что если спросить колонку: «Does this unit have a soul?», то она ответит: «Keelah se’lai, my friend». По всей видимости, этот ответ является прямой отсылкой к игре Mass Effect 3, а именно — к диалогу, представленному на видео ниже.

Наличие пасхалки также подтвердили на Eurogamer. Кроме этого, дабы развеять все сомнения, один из пользователей Twitter опубликовал короткий видеоролик, в котором колонка от Amazon «в прямом эфире» дает ответ на пресловутый вопрос.

@JuhTai @eurogamer Tried it out for you! (Excuse over-enunciation! It's the only way Alexia will listen to me!) pic.twitter.com/uBtuYtbXju

— Lauran (@TheAlbionGirl) January 11, 2017