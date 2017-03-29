Накануне анонса Samsung Galaxy S8 компания LG выпустила первый телевизионный рекламный ролик своего смартфона LG G6

Смартфоны Samsung Galaxy S8/S8+, которые должны заставить общественность забыть неприятную историю с Galaxy Note7, представят уже сегодня. И компания LG делает все возможное, чтобы после сегодняшнего дня в головах людей, желающих купить ее новый флагман G6 не начали появляться сомнения из-за новинок Samsung. На днях, к примеру, LG показала СМИ, как тестируют аккумуляторы LG G6, а сейчас вот опубликовала телевизионный рекламный ролик о смартфоне.

На видео производитель делает основной акцент на дисплее, который, как известно, называется Full Vision и занимает практически всю часть лицевой панели смартфона, а также удобстве управления одной рукой, обеспечиваемое соотношением сторон 2:1. В начале видео показывается какими являются классические рамки вокруг экрана и заключен совершенно явный подтекст вроде «огромный экран, который без проблем помещается на ладони». Затем авторы видео поочередно выделяют различные ключевые особенности устройства: защиту от воды, поддержку расширенного динамического диапазона Dolby Vision, возможности основной камеры на примере съемки прыжков с парашютом и цельнометаллический корпус.

Хватит ли всего этого, чтобы на равных конкурировать с Galaxy S8/S8+, покажет время. Но наверняка найдутся те, кто изменят свое мнение после сегодняшнего мероприятия, не устояв перед огромным изогнутым экраном Samsung Galaxy S8.

Источник: LG Mobile Global