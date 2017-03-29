Накануне анонса Samsung Galaxy S8 компания LG выпустила первый телевизионный рекламный ролик своего смартфона LG G6

Накануне анонса Samsung Galaxy S8 компания LG выпустила первый телевизионный рекламный ролик своего смартфона LG G6

Смартфоны Samsung Galaxy S8/S8+, которые должны заставить общественность забыть неприятную историю с Galaxy Note7, представят уже сегодня. И компания LG делает все возможное, чтобы после сегодняшнего дня в головах людей, желающих купить ее новый флагман G6 не начали появляться сомнения из-за новинок Samsung. На днях, к примеру, LG показала СМИ, как тестируют аккумуляторы LG G6, а сейчас вот опубликовала телевизионный рекламный ролик о смартфоне.

На видео производитель делает основной акцент на дисплее, который, как известно, называется Full Vision и занимает практически всю часть лицевой панели смартфона, а также удобстве управления одной рукой, обеспечиваемое соотношением сторон 2:1. В начале видео показывается какими являются классические рамки вокруг экрана и заключен совершенно явный подтекст вроде «огромный экран, который без проблем помещается на ладони». Затем авторы видео поочередно выделяют различные ключевые особенности устройства: защиту от воды, поддержку расширенного динамического диапазона Dolby Vision, возможности основной камеры на примере съемки прыжков с парашютом и цельнометаллический корпус.

Хватит ли всего этого, чтобы на равных конкурировать с Galaxy S8/S8+, покажет время. Но наверняка найдутся те, кто изменят свое мнение после сегодняшнего мероприятия, не устояв перед огромным изогнутым экраном Samsung Galaxy S8.

Источник: LG Mobile Global

Похожие записи