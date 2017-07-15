NASA: грибы несут серьезную угрозу для жизни астронавтов во время длительных космических экспедиций

Исследователи NASA в рамках эксперимента по имитации условий космической станции изучили влияние проживания людей на микобиомы и грибные сообщества, которые зачастую встречаются в местах человеческого обитания, в условиях изоляции. Выяснилось, что после тридцатидневного нахождения людей в изолированном пространстве количество некоторых видов грибов сильно возрастает, причем среди них есть потенциально опасные для человека. Исследование опубликовано в журнале Microbiome.

Пилотируемые полеты на Марс и другие длительные космические экспедиции беспокоят ученых не только из-за крайне высоких технических требований, но и из-за малопредсказуемого влияния различных факторов на экипаж. Предположительно, экспедиция на Марс продлится больше года, и все это время космонавты будут находиться в ограниченном пространстве космического корабля или скафандра. Во-первых, это скажется на их психологическом состоянии. Во-вторых, в изолированном и относительно небольшом пространстве возможны значимые изменения в микробиологическом составе воздуха и внутренних поверхностей.

Исследователи NASA решили изучить эти изменения и создали надувной модуль под названием ILMAH, состоящий из нескольких отсеков: лаборатории, спален, кухни и ванной. В рамках эксперимента четыре члена «экипажа» проживали в модуле в течение 30 дней и выполняли различные задания. Модуль был изолирован от внешнего мира, единственным исключением являлся отфильтрованный воздух, подаваемый в систему вентиляции извне.

По итогам эксперимента общее количество грибов снизилось, однако отдельные представители, такие как Alternaria, наоборот, размножились. Отметим, что этот род грибов считается потенциально опасным для человека, в частности для людей со сниженным иммунным ответом: Alternaria могут вызвать приступы астмы, аллергии или стать причиной кожных заболеваний.

Таким образом, заключают ученые, поскольку иммунитет космонавтов может снижаться — отчасти из-за стрессовых условий — такие микроорганизмы будут представлять собой серьезную опасность для экипажа длительных космических экспедиций.

Ученые надеются, что в дальнейшем их работа поможет в планировании будущих миссий, а также в разработке специальных протоколов для поддержания безопасных условий на МКС и космических кораблях.

Источники: futurism, N+1