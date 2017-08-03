NASA ищет нового «планетарного защитника» и готова платить ему (ей) шестизначную зарплату

Порой складывается такое ощущение, что Голливуд все же оказывает определенное воздействие на NASA. Не так давно ведомство создало новое подразделение по защите Земли от угроз из космоса (Planetary Defense Coordination Office, PDCO) и принялось за разработку технологии космической обороны, которая позволит менять траекторию движения астероидов. О защите от инопланетян (на случай, если такая потребуется в будущем) в Вашингтоне тоже думают и прямо сейчас ищут нового человека на соответствующую должность.

В данном случае речь идет о вакансии на место «планетарного защитника», в обязанности которого, в числе всего остального, действительно входит защита от инопланетян. Высококвалифицированному специалисту NASA готово платить шестизначную зарплату – от $124 тыс. до $187 тыс. в год + еще бонусные выплаты. Подать свои резюме могут только граждане США, прием заявок начался еще 13 июля и продолжится вплоть до 14 августа.

Отметим, что сама должность «планетарного защитника» появилась после подписания в 1967 году международного договора о космосе. В числе остального он требует от сторон не загрязнять другие планеты при освоении космоса. Частью международного соглашения о космосе является пункт о том, что в любой космической миссии вероятность загрязнения чужой планеты не должна превышать 0,01%. Собственно, именно это является главной задачей «планетарного защитника», а потому уже инопланетяне :). Он должен следить, чтобы ничего лишнего не попало с Земли на другие планеты и, конечно же, будет отвечать за то, чтобы в будущем ничего опасного не прилетело на Землю с Марса или других космических объектов, где планируется брать образцы пород для исследований. Именно планетарный защитник и его команда решает, какое оборудование нужно использовать, какие протоколы и процедуры нужно соблюдать, чтобы снизить риски.

Отметим, что сейчас во всем мире есть только два «планетарных защитника»: один работает в NASA, второй – в ESA.

В NASA эту должность в настоящее время занимает Кэтрин Конли. В интервью Business Insider Конли сказала, что появление вакансии связано с переносом занимаемой ею должности в Центр технического обеспечения и безопасности (Office of Safety and Mission Assurance, OSMA), который является независимым структурным подразделением NASA. Но она не сказала, планирует ли снова подавать заявку, или же планирует перейти на другую должность.

Кроме глубоких знаний в сфере планетарной защиты, от соискателей требуется опыт работы в космических программах общенационального значения. И это не считая обязательной степени по физике, математике или прикладным наукам. Бонусом к должности идет доступ к секретным сведениям.

Ранее в интервью NYT Конли сказала, что Марс потенциально является гигантской тарелкой для земляных организмов. Также она отметила, что очень беспокоится как бы не отправить на Марс лишайник, которому для жизни нужны лишь камни и солнечный свет, коих на Марсе в избытке. По словам Конли, будет обидно, если люди случайно сами занесут жизнь на Марс.

Источник: BusinessInsider и NYT