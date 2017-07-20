NASA выложило на YouTube архивные кадры испытаний самолетов: 500 видеозаписей начиная с 1947 года

В рамках миссии по облегчению доступа к собственным исследовательским проектам Лётно-исследовательский центр NASA выложил в сеть архив раритетных видео с летными испытаниями самолетов за несколько десятилетий. Посмотреть редкие исторические кадры испытаний можно на официальной сайте центра или на официальном YouTube-канале.

К настоящему времени сотрудниками центра добавлено около 300 видеозаписей, а еще 200 будут загружены в ближайшее время. Надо ли повторяться и говорить, что каждое видео в этом архиве – задокументированная важная частичка истории NASA. Среди роликов можно найти испытания по отработке посадки Space Shuttle, испытательные полеты летательных аппаратов X1 и X43A и тестирование Lunar Landing Research Vehicle.

Наиболее раритетным в этом архиве является видео запуск одномоторного самолета D-558 Skystreak в 1947 году, а самым свежим – испытательные полеты беспилотника X-43 в 2004 году.

Глава SpaceX Илон Маск ранее сетовал на то, как сложно найти исторические видео испытаний на сайте NASA. До этого любознательным фанатам авиации надо было долго и нужно искать то или иное интересующее их видео на сайте Летного испытательного центра NASA, поскольку стандартный запрос в Google ничего не давал. Теперь же каждый может быстро и без особо труда получить доступ к этим захватывающим историческим кадрам.

Источник: Engadget