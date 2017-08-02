NASA выпустила VR-симулятор будущей марсианской экспедиции

Если вдруг вы собрались лететь на Марс, но в NASA не утвердили вашу кандидатуру, то не стоит отчаиваться. Студия Fusion Media Group совместно с Национальным космическим агентством США и Массачусетским технологическим институтом выпустила в Steam VR-игру под названием Mars 2030, которая позволит вам исследовать Красную планету, не выходя из дому.

На данный момент проект доступен обладателям шлемов виртуальной реальности HTC Vive и Oculus Rift, а в будущем появится и на PlayStation VR. Кроме этого, его можно запустить на обычном PC. Стоимость Mars 2030 в Steam на данный момент составляет $10.

По ходу игры вам предстоит исследовать марсианскую территорию площадью 40 кв.км., которая была воссоздана на движке Unreal Engine 4 с использованием реальных изображений местности, полученных в ходе миссий Curiosity и Mars Reconnaissance Orbiter.

Сообщается, что игрушка поддерживает разрешение вплоть до 8К, благодаря чему путешествие по Марсу выглядит «максимально реалистично». Также важную роль в проекте играет звук: он был обработан таким образом, чтобы соответствовать атмосферному давлению на планете.

Как отмечается, симулятор лишен какой-либо сюжетной составляющей: перед игроком ставится всего одна задача — исследуя поверхность Марса на марсоходе, собирать геологические образцы, а затем анализировать их на базе с помощью специального микроскопа.

По словам разработчиков, цель существования их игры заключается в том, чтобы дать возможность всем желающим посмотреть на технологии, которые могут использоваться в реальной марсианской экспедиции, а также узнать, каково это — ежедневно обращаться с оборудованием и жить в помещениях, скрупулезно воссозданных на основе реальных концептов NASA.

Источник: Engadget