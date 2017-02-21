«Наше вам с кисточкой». Фанаты из Star Citizen Polska воссоздали в Star Marine легендарный трейлер Cyberpunk 2077

Пока CD Projekt Red хранит молчание, корпя в недрах собственных студий над следующим неназванным проектом, участники комьюнити Star Citizen Polska показали ролик, демонстрирующий, как Cyberpunk 2077 мог бы выглядеть, если бы создавался на основе Star Marine, FPS-модуля вселенной Star Citizen. Насколько удачно у них вышло – решать вам. Для сравнения мы также включили оригинальный CG трейлер Cyberpunk 2077. Кавер: Archive – Bullets

Star Citizen – многопользовательская «песочница», содержащая миссии для одиночного или кооперативного прохождения в жанре космического симулятора. Разрабатывается Крисом Робертсом и созданной им Cloud Imperium Games Corporation. Робертс является отцом-основателем медиафраншиз Wing Commander и Conquest: Frontier Wars, также работал над серией Ultima. После поглощения студии Origin Systems титаном Electronic Arts ушёл на «вольные хлеба», мотивируя тем, что устал каждый год создавать один и тот же Wing Commander. 10 лет занимался продюссированием, засветившись в нескольких фильмах, среди которых «Оружейный барон», «Счастливое число Слевина», «Пиджак» и др. В 2011 году после удачной краудфандинговой кампании (всего собрано $74,503,956) занялся тем, что у него получалось лучше всего – космосимом Star Citizen. Игра создаётся на движке Lumberyard Engine при активной поддержке Amazon. Выход запланирован на 2017 год, точную дату обещают назвать позже.

Источник: RSI