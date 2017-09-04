Насильственные смерти подростков в китайских центрах лечения интернет-зависимости

Интернет-зависимость в Китае официально признана психологическим расстройством. Больными считаются те, кто проводит онлайн не менее шести часов в день в ущерб работе или учебе, а также те, кто ведет себя агрессивно при отсутствии доступа к интернету.

При этом, по официальной статистике, наибольшее число интернет-зависимых пользователей наблюдается среди молодежи: на 2010 год число зависимых от интернета подростков составляло около 24 млн человек. Основной причиной зависимости называются сетевые игры.

Но оно и не мудрено. Из-за политики одного ребенка, долгое время действовавшей в Китае, дети часто испытывают давление со стороны взрослых: от единственного ребенка, прежде всего, ожидают больших успехов в учебе. Некоторые признаются, что онлайн-игры для них – возможность уйти от этого давления.

«Родители хотели, чтобы я учился с утра до вечера, они даже не разрешали мне играть на улице», – говорит один из подростков.

В конечном счете он увлекся играми, стал хуже учиться и его отправили в один из многочисленных исправительных центров, «специализирующихся на излечении от интернет-зависимости».

Родители, уставшие наблюдать, как их дети проводят практически все свое свободное время за компьютерами, часто видят в таких центрах легкое средство для перевоспитания детей. Вот только эффективность применяемых там методик не только не доказана научно, но и зачастую оказывается деструктивной. Вплоть до летального исхода.

Смерть пациентов стала привычной для центров перевоспитания подростков

В конце августа в Китае вновь поднялась дискуссия о целесообразности существования этих противоречивых учреждений. По словам матери 18-летнего Лю Ао, у ее сына развилась серьезная интернет-зависимость, которую они с мужем не могли побороть. Поэтому родители решили отправить чадо в «лечебный» центр. Им пообещали, что с их сыном будут обращаться не очень жестко. За курс, рассчитанный на полгода, родители заплатили около 23 тысяч юаней ($3,5 тысячи). Лю поступил в центр 3 августа.

Два дня спустя родителям сообщили, что их сын попал в больницу, где впоследствии скончался. Точная причина смерти подростка неизвестна, но от врачей родители ⁠подростка узнали, что он получил десятки травм ⁠– как внешних, ⁠так и внутренних.

«Когда я отправляла туда сына, он был в порядке, – ⁠сказала его мать. – А теперь его ⁠тело покрыто шрамами. Как такое могло произойти всего за ⁠два дня?».

Когда об этом стало широко известно, власти закрыли клинику. Ее директор и несколько его подчиненных были арестованы. И хотя власти пообещали принять меры, стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай.

Несколько лет назад в центре, находящемся в провинции Хэнань, была убита 19-летняя девушка – ее избили за какую-то мелкую провинность, травмы оказались несовместимыми с жизнью. До этого погиб 15-летний подросток в аналогичном лагере на юге страны – сверстники сказали, что он умер от побоев, нанесенных инструктором. В другом случае 16-летняя девушка, которую отправили в «лечебное» учреждение, подверглась столь изощренным издевательствам, что после возвращения домой убила свою мать.

Почему так происходит

На сегодняшний день в Китае действуют несколько сотен центров, специализирующихся на «лечении от интернет-зависимости». Некоторые располагаются на военных базах, другие – в военных госпиталях. Руководители учреждений обещают «заботиться о детях, сбившихся с пути, помогая им стать здоровыми и счастливыми, восстановить гармонию в семьях».

Для этого в центрах используются «психологическое наставничество и физические упражнения». Другими словами, основной метод перевоспитания – физические тренировки и военная дисциплина. Помимо этого – психологическая терапия, иногда применяют лекарства и даже электрошок.

Как сообщается, большинство таких заведений не руководствуются научными методиками, а полагаются на банальную муштру. Однако для многих подростков, попадающих в лагеря, такой подход неэффективен в принципе. Около половины из них, по имеющимся данным, страдают синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Поэтому, когда они попадают в обстановку сродни армейской, у них возникают многочисленные проблемы с учителями и их состояние, наоборот, ухудшается.

Фотограф, который провел неделю в таком центре, рассказывал, что для подростков это очень тяжелый опыт: «Там уничтожают их личности, добиваются молчания и повиновения».

К этому добавляются жестокие наказания за любые провинности и откровенные издевательства. Поводом может быть что угодно – от неаккуратно застеленной постели до «неуважительного взгляда на учителя». Подростков избивают, например, за найденные у них сигареты, унижают (заставляют есть возле туалета), вынуждают часами стоять на одном месте и лишают сна.

Когда мать девушки, убитой в одном из центров, приехала туда, другие подростки забросали ее записками с просьбами о помощи.

«У нас нет контактов с внешним миром, – говорилось в посланиях. – Если мы пишем какие-то письма, учителя всегда проверяют, не написали ли мы чего-то плохого».

Хотя Тао Ран — бывший военный, один из идеологов системы перевоспитания и директор центра при военном госпитале в Пекине, — утверждает, что в его клинике излечиваются около 70% подростков, его критерий успеха довольно условен – сокращение проводимого в интернете времени до шести часов в день.

При этом многие подростки после прохождения курса попадают туда снова. Одна семья рассказала, что отдала сына в лагерь на восемь месяцев, но вскоре после возвращения домой он вновь увлекся играми. Тогда его вернули обратно. Всего на такое лечение семья потратила свыше $20 тысяч.

Что дальше

Полгода назад власти КНР анонсировали законопроект, который запретил бы таким центрам использовать электрошок и другие формы физического наказания.

Однако практика издевательств над подростками продолжается, поскольку местные чиновники, к сожалению, зачастую смотрят на подобные вещи сквозь пальцы.

Таким образом, вопрос о том, сколько еще детей погибнет, пока люди не осознают, что использовать научно не обоснованные методики попросту небезопасно, увы, остается открытым.

Источники: Republic, Econet, BBC