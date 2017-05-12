Название новых модулей памяти Corsair Dominator Platinum Special Edition Torque DDR4 полностью отражает их избыточность

Компания Corsair, называющая себя мировым лидером в разработке и производстве высокопроизводительных компонентов и устройств для высокопроизводительных ПК, и раньше выпускала весьма «необычные» модули памяти. Из последних можно вспомнить модули Corsair Vengeance LED DDR4, выделяющиеся причудливыми декоративными алюминиевыми пластинами сверху и подсветкой. На сей компания превзошла саму себя и выпустила специальное издание модулей памяти RAM Dominator Platinum под «очень лаконичным» названием Corsair Dominator Platinum Special Edition Torque.

С технической стороны никаких отличий от оригинала нет, все отличия здесь – в оформлении экстерьера. Говоря точнее, новинка раскрашена по-особенному: привычные по цвету алюминиевые профили заменили на выкрашенные в черный цвет аналоги с эффектом шлифовки, появились оранжевые элементы, служащие ярким цветовым акцентом и «радужка», имитирующая эффект после нагрева, на декоративной пластине. Последняя должна создавать впечатления невероятной производительности и быстродействия ПК – настолько быстрый, что искры летят. Ну, и конечно же, подобно оригинальным модулям Dominator Platinum эксклюзивные Corsair Dominator Platinum Special Edition Torque оснащены подсветкой (куда же без нее?). Также упоминается, что все наборы Dominator Platinum Special Edition Torque индивидуально пронумерованы, причем номера выгравированы лазером.

В остальном модели Torque – это все те же модули памяти DDR4 с рабочей частотой до 3600 МГц, предназначенные для использования совместно с последними моделями системных плат на чипсетах серий Intel X99 и 200.

К достоинствам модулей Corsair Dominator Platinum можно отнести радиаторы DHX, которые более эффективно отводят тепло от микросхем памяти, десятислойную печатную плату и технологию Corsair Link, которая позволяет в реальном времени следить за значениями температуры и напряжения питания каждого модуля.

Модули Dominator Platinum Special Edition Torque предложены объемом 8 и 16 ГБ в наборах по два и четыре суммарным объемом 32 ГБ. Набор 4 х 8 ГБ (модельный номер CMD32GX4M4C3200C14T) обойдется в $450, а набор 2 х 16 (CMD32GX4M2C3200C14T) ГБ – $400.

Источник: The Verge и techpowerup