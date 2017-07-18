«Не витерпів лихої долі»: робот-охранник одного из офисных центров Вашингтона подал в отставку и «ушел» в фонтан

«Не витерпів лихої долі»: робот-охранник одного из офисных центров Вашингтона подал в отставку и «ушел» в фонтан

Охранный робот Knightscope K5 снова героем новостей. Ранее он отметился тем, что наехал на ребёнка. А затем сам стал жертвой агрессии нетрезвого человека. А теперь, не выдержав злой судьбы, робот утопился в стакане вечерней росы в фонтане офисного центра.

«Нам обещали летающие автомобили, а вместо них мы получили роботов-самоубийц», — отмечают очевидцы инцидента.

Пока что нет каких-либо подробностей происшествия. Известно лишь, что робот самостоятельно въехал в воду, после чего опрокинулся и ушёл на дно. Не уточняется, что стало причиной столь странного поведения машины, какие повреждения она при этом получила и сохранила ли работоспособность после купания.

Охранный робот Knightscope K5 имеет высоту около 1,52 метра и весит  порядка 136 кг. Робот передвигается на колёсах и использует ряд камер и сенсоров для отслеживания окружающих условий. Служба охраны может направить Knightscope K5 в определённое место, а робот сообщит на центральный пульт управления о любой необычной активности. Использование такого робота обходится существенно дешевле, чем привлечение к работе людей. Может робот осознал, что ему не доплачивают? Не смог смириться с безысходностью ситуации? Лишь холодные воды фонтана манили его своим вечным покоем?

Очевидно, разработчикам роботов ещё предстоит вносить немало усовершенствований в роботов, прежде чем те станут действительно самостоятельными единицами, способными без проблем перемещаться в таком разнообразном мире.

Источник: The Verge

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