«Не витерпів лихої долі»: робот-охранник одного из офисных центров Вашингтона подал в отставку и «ушел» в фонтан

Охранный робот Knightscope K5 снова героем новостей. Ранее он отметился тем, что наехал на ребёнка. А затем сам стал жертвой агрессии нетрезвого человека. А теперь, не выдержав злой судьбы, робот утопился в стакане вечерней росы в фонтане офисного центра.

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself. We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn — Bilal Farooqui (@bilalfarooqui) 17 июля 2017 г.

«Нам обещали летающие автомобили, а вместо них мы получили роботов-самоубийц», — отмечают очевидцы инцидента.

Пока что нет каких-либо подробностей происшествия. Известно лишь, что робот самостоятельно въехал в воду, после чего опрокинулся и ушёл на дно. Не уточняется, что стало причиной столь странного поведения машины, какие повреждения она при этом получила и сохранила ли работоспособность после купания.

It’s a fun day here at @gmmb. The super high-tech security robot at our office complex has had a mishap. pic.twitter.com/nhRshrJA9w — Greg Pinelo (@gregpinelo) 17 июля 2017 г.

Охранный робот Knightscope K5 имеет высоту около 1,52 метра и весит порядка 136 кг. Робот передвигается на колёсах и использует ряд камер и сенсоров для отслеживания окружающих условий. Служба охраны может направить Knightscope K5 в определённое место, а робот сообщит на центральный пульт управления о любой необычной активности. Использование такого робота обходится существенно дешевле, чем привлечение к работе людей. Может робот осознал, что ему не доплачивают? Не смог смириться с безысходностью ситуации? Лишь холодные воды фонтана манили его своим вечным покоем?

Очевидно, разработчикам роботов ещё предстоит вносить немало усовершенствований в роботов, прежде чем те станут действительно самостоятельными единицами, способными без проблем перемещаться в таком разнообразном мире.

Источник: The Verge