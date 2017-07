«Не витерпів лихої долі»: робот-охранник одного из офисных центров Вашингтона подал в отставку и «ушел» в фонтан

Охранный робот Knightscope K5 снова героем новостей. Ранее он отметился тем, что наехал на ребёнка. А затем сам стал жертвой агрессии нетрезвого человека. А теперь, не выдержав злой судьбы, робот утопился в стакане вечерней росы в фонтане офисного центра.

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself.

We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn

— Bilal Farooqui (@bilalfarooqui) 17 июля 2017 г.