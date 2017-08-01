Немецкая компания Sono Motors представила электромобиль Sion стоимостью 16 тыс. евро с интегрированным в кузов солнечными панелями

Немецкая компания Sono Motors официально представила обещанный почти год назад электромобиль Sion с интегрированными солнечными панелями, стоимость которой составляет всего 16 тыс. евро (без аккумуляторов). Будущий владелец сможет арендовать аккумуляторную батарею у компании, оплачивая ежемесячные взносы, или же приобрести ее сразу примерно за 4 тыс. евро.

Модель Sono Sion представляет собой пятиместный семейный однообъемник длиной 4,1 м с электродвигателем мощностью 80 кВт (108 л.с.), который позволяет разгоняться до 140 км/ч и буксировать трейлер массой до 750 кг. Интересно, что в качестве воздушного фильтра салона breSono разработчики используют живой лишайник Cladonia rangiferina, не требующий дополнительного ухода.

Практически все внешние панели электромобиля выполнены из поликарбоната, затем следует слой солнечных ячеек общим количеством 330 штук и сверху установлен еще один слой прозрачного ударопрочного поликарбоната, который защищает солнечные панели от царапин, повреждений и воздействия окружающей среды. Солнечные ячейки занимают практически всю доступную площадь кузова, включая крышу, боковины, капот и крышку багажника Sono Sion.

За день солнечные панели электромобиля способны при благоприятных условиях сгенерировать запас энергии, которого хватит на 30-40 км пути (1,208 Вт в пике с эффективностью 24%). Владельцы электромобиля получат возможность выбрать батарею на 14,4 кВтч или 30 кВтч, в первом случае запас хода составит 80 км, во втором — 190 км (а если учесть возможность подзарядки во время движения, то запас хода может доходить до 250 км).

С помощью ускоренной зарядки постоянного тока на 50 кВт батареи можно будет зарядить с 0 до 80% всего за 40 минут, зарядка от стандартной сети переменного тока займет несколько часов. Благодаря фирменной системе biSono электромобиль Sono Sion можно будет использовать для зарядки любых других внешних устройств суммарной мощностью 2,7 кВт (7,6 кВт от разъема Type 2), включая бытовую технику и другие электромобили.

В Sono Motors собрали на своей проект практически 550 тыс. евро на краудфандинговой платформе Indiegogo, открыли предзаказ со взносами от 500 евро до 14,720 евро и обещают запустить серийное производство модели Sion в 2019 году.

Источник: Sono Motors