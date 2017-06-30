Немецкие инженеры разработали первый в мире лифт, которому не нужны тросы

Если посмотреть на историю лифтов, то еще с самого изобретения Архимедом они всегда подвешивались на тросах. Специалисты говорят, что лифтовая промышленность — самый яркий пример крайне консервативной среды.

Так, на мировом рынке работает всего пять крупных лифтовых компаний, и все они весьма древние: Otis (основана в 1853 г.), Schindler (основана в 1874 г.), Kone (основана в 1910 г.), Mitsubishi, а также ThyssenKrupp — относительный новичок, который начал производить лифты в 1954 году. Десятилетиями эти компании делят рынок между собой, ограничиваясь лишь небольшими улучшения существующей технологии.

Таким образом, изобретение лифтов без тросов — настоящий технологический скачок, каких отрасль не видела очень давно.

Маглев-лифт MULTI

22 июня 2017 года в городе Ротвайль, Германия, состоялась необычная презентация. Вышеупомянутая немецкая компания ThyssenKrupp представила общественности систему MULTI — первый в мире лифт без тросов, который может передвигаться как вертикально, так и горизонтально. В движение его приводят расположенные на стене шахты линейные двигатели, установленные в рельсы. Похожие решения, к слову, ныне используются в маглевах — поездах на магнитных подушках.



Тестовым полигоном для MULTI выступил Tower of Light — один из самых высоких небоскребов Германии (его высота составляет 246 метров), в планировке которого изначально были предусмотрены шахты для испытания системы новейших лифтов (под MULTI зарезервировано 3 из имеющихся 12 шахт). Схема их движения представлена на изображении ниже.

Как это работает

В лифтах системы MULTI установлены линейные двигатели, аналогичные тем, что работают в маглевах и поездах HyperLoop. На видео ниже показано, как кабина двигается вдоль рельса, который при этом способен поворачиваться на 90°. Таким образом, при необходимости лифт может направление движения с вертикального на горизонтальное или наоборот.

Поворот, к слову, занимает всего несколько секунд, а максимальная скорость лифта составляет около 5 м/с (это не очень много — для сравнения, самый быстрый в мире лифт в Shanghai Tower развивает скорость 18 м/с).

Преимущества Multi

По словам инженеров ThyssenKrupp, MULTI — это далеко не просто удобство для пассажиров. Лифты нового поколения позволят архитекторам проектировать здания с новыми формам, поскольку отныне они не будут ограничены вертикальной ориентацией лифтовых шахт, вокруг которых, как правило, строится вся остальная планировка. А если изменится облик небоскребов, то изменится и облик городов: вот так вот, благодаря новой конструкции лифта.

Во-вторых, MULTI не имеет технологического ограничения традиционных лифтов на максимальную высоту. Как известно, железный трос не может быть длиннее примерно 500 метров, потому как выше этой отметки он становится настолько тяжелым, что для противовеса необходимо устанавливать еще один трос, который будет тянуть предыдущий, либо делать пересадки на пути к последнему этажу. У лифта-маглева такого ограничения нет. Как следствие, архитекторы смогут создавать здания более свободных форм.

Наконец, третье преимущество MULTI — в его более высокой динамичности. В системе шахт могут курсировать не один, а сразу несколько лифтовых кабин одновременно, которые будут координировать свое местоположение, чтобы их маршруты не пересекались. Предполагается, что это значительно сократит время ожидания прибытия лифта.

Кроме того, благодаря наличию ответвлений и поворотов, программное обеспечение лифта сможет планировать наиболее оптимальный маршрут, объезжая скопления, тем самым доставляя пассажиров в кратчайшее время.

Перспективы

В ThyssenKrupp, очевидно, не намерены ограничиться единственным экземпляром новоиспеченной системы. Как сообщается, компания уже получила первый заказ: немецкий застройщик OVG Real Estate выразил желание установить лифты с линейными двигателями в своем новом здании — будущем берлинском East Side Tower.

Впрочем, хотя MULTI попросту идеально подходит для небоскребов, вряд ли мы увидим большое количество таких лифтов в ближайшем будущем. К сожалению, несмотря на всю свою изящность и футуристичность, MULTI пока еще слишком дорога для массового применения — система обходится примерно в пять раз дороже обычного лифта.

Источник: geektimes