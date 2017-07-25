Немецкие новаторы Ubitricity предложили заряжать электрокары от обыкновенных фонарных столбов

По словам разработчиков, спецкабель достаточно компактен, чтобы водители могли без затруднений возить его с собой в багажнике.

Для того, чтобы воспользоваться новаторской зарядной станцией, водителю потребуется приобрести спецкабель ( от 210 Евро в зависимости от тарифа ). В нем расположен «мозг» станции — датчики измерения и контроля зарядки, дисплей, а также поддержка интернет-соединения для передачи данных о количестве использованного электричества — затем на основе этих данных пользователю ежемесячно формируется счет. При этом в самом фонарном столбе располагается, по сути, просто розетка.

«В настоящее время наше основное преимущество заключается в том, что больше ни у кого нет таких компактных зарядных устройств», — говорит Кнут Хефтишер, соучредитель Ubitricity.

Зарядное устройство, предложенное немецким стартапом Ubitricity , значимо отличается от обычных зарядных станций. Во-первых, оно не занимает лишнего места на улицах города. Во-вторых, поскольку система опирается на существующую инфраструктуру, процесс ее установки весьма прост и не требует существенных затрат.

Процедура модернизации обычного фонаря в зарядную станцию занимает менее часа и не требует усовершенствования существующей системы освещения.

«В большинстве городов мира система уличного освещения на удивление емкая. От обыкновенного фонарного столба можно получить до 6 кВт*ч энергии. Это означает, что любой электромобиль Tesla, даже полностью разряженный, успеет зарядиться до утра, если вы оставите его на ночь», — говорит Хефтишер.

Кроме того, так как в техническом плане установка зарядной станции Ubitricity очень проста, повсеместное разворачивание их системы не сильно бьет по городскому бюджету (власти Лондона как раз искали способ увеличить количество зарядных станций для электромобилей).

«Мы используем уже готовую инфраструктуру. Благодаря этому стоимость установки нашей станции относительно невелика, — рассказывает Хефтишер. — Так, наше предложение обходится в десятки раз дешевле традиционных решений».

Как вы уже наверняка догадались, система предназначена для медленного заряда автомобиля. Однако стартап не видит в этом ничего предосудительного и не пытается конкурировать со станциями ускоренной зарядки.

По словам немецких специалистов, устанавливать на каждом углу станции быстрой зарядки попросту нет необходимости, «поскольку среднестатистический городской автомобиль до 95% времени проводит на парковке».

Сообщается, что использование модернизированных уличных фонарей станет оптимальным вариантом для тех водителей, которые оставляют свои автомобили на ночь на улице за неимением гаража или внутреннего дворика. Отметим, что парковка автомобилей на улице на ночь — обыденное явление для столицы Великобритании.

Помимо этого, Ubitricity поможет уберечь электросети домохозяйств Лондона от гипотетической перегрузки, которая, как подсчитали местные чиновники, может произойти при 100% переходе горожан на электромобили.

Напоследок отметим, что Ubitricity уже модернизировала 82 уличных фонаря в Лондоне и намерена установить еще не менее десятка других. В дальнейшем компания надеется собрать средства, чтобы заняться развитием сети зарядок в США.

Источники: Fast Company, hightech.fm